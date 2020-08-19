Защитники Амулсара обвинили власти в замалчивании экологической угрозы

19 августа 2020, 12:53

Армянские власти игнорируют ситуацию с Амулсарским месторождением, несмотря на массовые протесты, указали участники флешмоба в Ереване. Полицейские не пускали на акцию журналистов, не имея для этого оснований, заявили представители неправительственных организаций.

"Кавказский узел" информировал, что жители Джермука с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского месторождения. Им удалось заблокировать подъезд к горе Амулсар, и несмотря на выданную компании Lydian Armenia лицензию, она не смогла начать там работы. Ситуация обострилась после того, как в ночь на 4 августа Lydian Armenia заменила вагончики, в которых жители дежурили на подступах к горе, на свои. К 7 августа власти Джермука выполнили одно из требований протестующих - вагончики Lydian Armenia были передвинуты с обочины дороги, как того требовали активисты.

Массовые акции протеста проходили в августе не только в районе горы Амулсар. Так, 6 августа ереванская полиция задержала участников велопробега в поддержку жителей Джермука. 10 августа возле здания парламента Армении собрались около 20 активистов, чтобы поддержать жителей Джермука. Половину участников этой акции задержали, на них составлены административные протоколы о неподчинении требованию полиции. Активисты обвинили силовиков в предвзятости, так как они не пресекают акции сторонников эксплуатации Амулсарского месторождения.

Активистов и журналистов не сразу пустили в сквер у парламента

Защитники Амулсара провели в Ереване флешмоб – прогулку с детьми в парламентском сквере. Акция прошла вечером 18 августа. По оценке полиции, к флешмобу присоединились около 60 человек, не считая детей.

На майках, сумках и плакатах активистов была надпись Save Amulsar. Первоначально полицейские не хотели пропускать участников флешмоба в сквер, заявив, что призыв Save Amulsar имеет "политическую подоплеку". Не пускала полиция и журналистов. Правоохранители объяснили это тем, что парламент и прилегающая к нему территория – особо охраняемый объект, а у журналистов нет соответствующей аккредитации. Однако затем силовики пропустили в сквер как активистов, так и журналистов. При этом были записаны личные данные каждого журналиста, передал корреспондент "Кавказского узла".

Власти называют парламентский сквер общественной территорией, но при этом чинят искусственные препятствия защитникам Амулсара, не давая им выражать мнение, заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Теймине Енокян.

Сквер перед зданием парламента Армении стал общедоступным в октябре 2018 года, по указанию премьера Никола Пашиняна. Однако полиция и ранее запрещала противникам эксплуатации Амулсарского месторождения проводить акции в этом сквере. Так, в августе 2019 года полиция запретила защитникам Амулсара проводить там общественные слушания. Действия полиции вызвали недовольство активистов, несколько из них были задержаны. Ворота в сквер были закрыты и на акции защитников Амулсара 10 августа 2020 года. Охрана пояснила, что в сквере ведутся садовые работы, деревья обрабатываются химикатами.

Власти игнорируют проблему Амулсара, заявили протестующие

Власти отгородились от проблемы, не комментируя ситуацию вокруг Амулсара, указала Теймине Енокян. "Подобными акциями мы добиваемся их реакции на свои требования, главное из которых – отозвать документ с оценкой воздействия на окружающую среду, который чиновники выдали компании Lydian Armenia. Наши акции будут продолжаться, пока власти не отреагируют", - подчеркнула она.

Художник Заруи Мурадян также указала на игнорирование властями проблемы Амулсарского месторождения. "Нас лишают права на здоровье. Они (власти. - Прим. "Кавказского узла") закрылись от реальности, и цель этой акции - напомнить им, в чем их миссия. Если бы акции были бы три года назад, до «бархатной» революции, вся правящая фракция поддержала бы протест. Но сегодня мы наблюдаем гробовое молчание", - заявила она «Кавказскому узлу».

По ее мнению, именно решительность жителей Джермука сдерживает власти от открытия рудника. "Нас часто обвиняют, почему мы не добиваемся закрытия других рудников. Этому есть простое объяснение. Пока местные жители мирятся с ситуацией, никто им не поможет. Будут бороться - мы и их поддержим. Но самое неприятное, что после революции прошло два года, а власти до сих пор не навели порядок в горнодобывающей отрасли", - отметила Мурадян.

18 августа около 200 жителей села Гегамасар перекрыли дорогу на Ереван, требуя прекратить разработку крупнейшего золоторудного месторождения Армении, "Сотк". Они заявили, что после взрывов на руднике облака пыли загрязняют воду в окрестных селах.

Властям была представлена независимая экспертиза, которая показала, что оценку воздействия разработки Амулсарского месторождения на экологию нужно провести заново, но власти до сих пор молчат, отметила участница акции Нора Галфаян, которая участвовала в флешмобе со своей малолетней дочкой.

"Жители Джермука уже два года пресекают попытки начать разработку на Амулсаре. Экологи долгие годы поднимают вопрос негативного воздействия на окружающую среду - можно сказать, выполнили вместо правительства всю работу, представив факты, которые позволят запретить добычу золота. Но складывается впечатление, что их не хотят слышать", - сказала Галфаян корреспонденту "Кавказского узла".

Проект разработки Амулсарского золотоносного месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International, заявила, что добыча золота не окажет большого воздействия на экологию. В феврале 2019 года правительство Армении выделило почти 400 тысяч долларов на исследование экологических рисков проекта. 14 августа Следственным комитетом Армении было опубликовано заключение экспертной группы о минимальных рисках для окружающей среды при эксплуатации Амулсарского месторождения. Власти отказались проводить новую экологическую экспертизу, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что уровень безопасности рудника будет беспрецедентным. Однако затем министр окружающей среды Эрик Григорян сообщил, что ранее представленные исходные данные были неточными, и заявил о необходимости проведения новой оценки воздействия на окружающую среду программы разработки Амулсарского месторождения.

Супруги Айк Саакян и Лусине Мартиросян пришли поддержать защитников Амулсара со своей дочерью. "Разработка Амулсарского месторождения угрожает здоровью будущих поколений. Мы не хотим, чтобы окружающей среде был нанесен такой непоправимый ущерб, который лишит наших детей возможности жить на своей родине. Недопустимо ради сиюминутной выгоды ставить под угрозу будущее детей. Ради проекта длительностью 9-11 лет не стоит разрушать такую здравницу, как Джермук», - сказал Айк Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

Разработка месторождения угрожает не только Джермуку, но и озеру Севан, считает Лусине Мартиросян. "Тяжелые металлы попадут подземные воды и реки, которые впадают в Севан. Тем самым, половина Армении будет отравлена", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Представители НПО раскритиковали действия полиции в отношении журналистов

Власти очень болезненно воспринимают все, что связано с Амулсаром, и поэтому пытались не пустить участников флешмоба и журналистов в сквер, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Института гражданского общества, правозащитник Артак Киракосян. По его мнению, властей пугает многочисленность защитников Амулсара и та поддержка, которую они имеют в обществе. "У властей паническая реакция, так как по другим вопросам такого массового сплоченного противодействия нет", - указал правозащитник.

При этом защитники Амулсара не выдвигают антиправительственных лозунгов, а только экологические, подчеркнул Киракосян. "Какой же будет реакция властей, если начнутся антиправительственные акции, с учетом того, что полиция действует теми же методами, что и при прежних властях? Достаточно вспомнить, как полиция пресекла акцию велосипедистов в защиту Амулсара. Это беспрецедентное явление в истории Армении", - подчеркнул он.

Велосипедисты намеревались провести акцию против разработки Амулсарского месторождения 6 августа. Велопробег так и не начался, поскольку его участников задержали.

Полиция не имела права мешать журналистам освещать акцию защитников Амулсара, раз уж она не была запрещена, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. "Если это общественная территория, все, что на ней происходит, журналист имеет право освещать. И любые действия полиции, которые этому мешают, надо рассматривать, как препятствование законной деятельности журналиста", - пояснил он.

По мнению Навасардяна, силовые структуры становятся опорой властей страны. "Лояльность силовых структур является для чиновников важным фактором, обеспечивающим их пребывание во главе страны", - подчеркнул Борис Навасардян. Он также считает, что власти особо остро реагируют именно на протесты защитников Амулсара.

Международная федерация за права человека (FIDH) ранее выразила озабоченность задержаниями защитников Амулсара, в том числе правозащитников и экологов. "FIDH обеспокоена эскалацией насилия со стороны полиции в Амулсаре и призывает власти Армении положить конец жестокости полиции и гарантировать право на протест", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте 14 августа (перевод "Кавказского узла").

Координатор программ общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионесян согласен с мнением, что действия силовиков были неправомерными. "Если граждан полиция пропустила, то журналистов не имела права не пускать. Это просто воспрепятствование законной деятельности журналиста, что уголовно наказуемо", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сами по себе указания на то, что парламентский сквер – особо охраняемый объект, недопустимы в постреволюционной Армении, подчеркнул Ионесян. "Во многих странах акции протеста перед парламентом разрешены. Более того, здание правительства – самое охраняемое здание, но перед ним каждый четверг (день заседания Кабмина. – Прим. "Кавказского узела") протестуют", - отметил он.