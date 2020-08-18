Протестующие против взрывов на руднике перекрыли дорогу на Ереван. 18 августа 2020 г. Стоп-кадр видео https://web.facebook.com/photo/?fbid=2403184299985220&set=pcb.2403184549985195

18 августа 2020, 15:32

Протестующие против взрывов на руднике перекрыли дорогу на Ереван

После взрывов на крупнейшем золоторудном месторождении в Армении, "Сотк", облака пыли загрязняют воду в окрестных селах, заявили местные жители. Сегодня они перекрыли трассу Ереван - Варденис, потребовав закрыть рудник.

Как писал "Кавказский узел", золоторудное месторождение "Сотк" - самое крупное в Армении. Добычей золота там занимается компания с российским капиталом GeoProMining. В мае 2018 года работа месторождения была парализована из-за протестов так называемых "чахджиков", которые добывают золото нелегально.

На акцию собрались около 200 жителей села Гегамасар. На перекрытой протестующими трассе скопились машины, информировало армянское издание Tert. Местные жители требуют прекратить работы на руднике, передал "Sputnik-Армения".

Дорога перекрыта с 7.00 (6.00 мск), уточнил активист Севак Хачатрян. в сегодняшней публикации на личной странице в Facebook. "Облака пыли [с рудника] <...> достигают населенных пунктов, а также загрязняют питьевую воду", - написал активист (перевод "Кавказского узла"). На размещенных Хачатряном фотографиях изображены десятки людей стоят на шоссе. За ними видны легковые автомобили и несколько автобусов.

"Кавказский узел" также писал о протестах против против разработки Амулсарского месторождения, которые начались еще в 2014 году. Активисты заблокировали доступ к горе Амулсар. Противостояние между местными жителями и компанией Lydian Armenia обострилось в начале августа 2020 года, это привело к массовым задержаниям.

Примечание:

"Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна", "Противники разработки Амулсара установили Пашиняну срок для принятия решения", "Руководители следствия по делу о разработке Амулсарского рудника сняты с должностей".

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