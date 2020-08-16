Флешмоб феминисток в поддержку белорусов вызвал неоднозначную реакцию ростовчан

16 августа 2020, 23:14

Активистки феминистского движения "ФЕМ ИЗБА" провели у здания публичной библиотеки в Ростове-на-Дону флешмоб в знак солидарности с жителями Белоруссии, подвергшимися насилию со стороны силовиков. Большинство прохожих поддержали девушек, другие назвали проблему надуманной.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа восемь человек в Волгограде приняли участие в одиночных пикетах в знак солидарности с протестующими гражданами Белоруссии и жителями Хабаровска.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов, вторую строчку в выборном рейтинге заняла Светлана Тихановская - за нее отдали голоса чуть более 10% избирателей. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции жестко подавляются силовиками. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Феминистки в течение часа стояли в людном месте на улице Пушкинской, где прогуливается много молодежи. Они держали в руках букеты цветов, на их запястьях были бело-красные ленточки. Периодически активистки включали песни Виктора Цоя, 30 лет со дня смерти которого исполнилось 15 августа, и Кирилла Медведева ("Группа Аркадий Коц", – прим. "Кавказского узла"). Акция вызвала интерес прохожих, многие фотографировали девушек, а некоторые вступали с ними в дискуссию, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам одной из феминисток, Виктории Албеговой, акция прошла в форме "мирного флешмоба". Девушки не анонсировали акцию в соцсетях, поскольку, как они считают, "после появления анонсов приходят провокаторы". Цель акции – указать на нарушения силовиками в Белоруссии базовых прав человека: права на жизнь, прав на свободу и личную неприкосновенность, прав на свободу совести и свободу передвижения.

"У нас мирный флешмоб, у нас нет лозунгов, нет плакатов, только цветы и ленты – на это пока что согласований не требуется", – пояснила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы против того, чтобы мирных граждан задерживали, пытали, убивали. Мы в ужасе смотрим на то, в каком состоянии выходят задержанные из изоляторов, и считаем, что было бы преступно промолчать людям, которые борются за права человека, то есть нам – феминисткам. Белорусов нельзя избивать просто за то, что они хотят честных выборов у себя в стране. Наше государство должно осудить агрессию Белоруссии против собственных граждан", – сказала Албегова.

По мнению ростовских феминисток, "факты чрезмерного насилия в Белоруссии очевидны, они есть в открытых источниках, их невозможно скрыть". Участницы акции в Ростове-на-Дону также предполагают, что силовики скрывают численность задержанных, а также гибель в полицейских участках некоторых митингующих и факты особой жестокости.

"Силовики скрывают, сколько людей попало в СИЗО, и есть большие подозрения, что многие из тех, кто числится пропавшим без вести, могут быть убиты. Кроме того, надо отметить очень большую агрессию белорусских полицейских в отношении журналистов", – отметила Албегова.

Активистка Оксана рассказала "Кавказскому узлу", что она вышла не требовать отставки Александра Лукашенко, а только указать на наличие проблемы.

"Мы не за то, чтобы Лукашенко уходил в отставку, мы просто заявляем, что проблема есть. Мы не говорим, что делать, как поступать, мы говорим, что это (насилие, – прим. "Кавказского узла") необходимо прекратить", – подчеркнула вторая участница флешмоба.

Она также пояснила, почему девушки пришли с цветами и лентами: "Цветы означают, что мы вышли мирно и повторяем акцию белорусских женщин, которые с цветами выстраивались в цепи. Ленты – знак честности и беспристрастности выборов".

Виктория Албегова, в свою очередь, выделила особую роль женщин в прекращении насилия и урегулирования конфликта в Белоруссии.

"У протеста женское лицо. Мы считаем, что у этого протеста большая роль женщин, женщины на передовой рискуют собой и грамотно ведут политику ненасилия", – пояснила она.

Жители Ростова-на-Дону осудили действия силовиков в Белоруссии

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" прохожие по-разному отнеслись к акции феминисток.

"Я поддерживаю, полностью солидаризируюсь с участницами флешмоба. Только жалею, что слишком мало людей", – высказался программист Михаил.

По мнению молодого человека, основные проблемы Белоруссии заключаются в нечестных выборах, чрезмерном насилии со стороны полиции, в отсутствии уважения к человеческой личности. Все эти проблемы, считает он, актуальны и для России.

"Надеюсь, что люди у нас тоже присоединятся к протесту. Надеюсь на лавинообразную реакцию, что люди почувствуют полное единение, консолидацию и выйдут на улицы с мирным протестом, если у нас будут фальсификации на выборах", – добавил ростовчанин.

В поддержку действий активисток также высказался инженер Владимир. "Я категорически не согласен с тем, как у нас представляют по телевизору события в Белоруссии, что якобы ОМОН, внутренние войска, спецназ действовали максимально корректно, а со стороны протестующих вышли уголовники. Девушки говорят правду, не дают себя запугать, побольше бы такой активной молодежи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ростовский пенсионер Вячеслав Степанович заявил, что придерживается иного мнения. "Помню, когда разваливали СССР, шахтеры бастовали. Кто-то из них даже в Москву ездил, стучал касками. И достучались: шахты закрылись, а шахтеры остались без работы. Боюсь, в Белоруссии может случиться то же самое. А что касается девушек, то они просто уже не знают, чем заняться", – сказал он.

"В событиях (в Белоруссии, – прим. "Кавказского узла") очень сложно разобраться. Не берусь заключать ничего конкретного. Осуждаю только применение дубинок против мирных протестующих – такое сложно не осуждать", – высказалась домохозяйка Ирина.

Как сообщалось, пользователи Instagram сочли, что заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об "убедительной победе" Александра Лукашенко на выборах президента выглядят нелепо на фоне массовых протестов в Белоруссии.