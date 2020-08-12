Уроженец Дагестана убит полицейским в Санкт-Петербурге

12 августа 2020, 12:24

Бывший боевик из Дагестана Терман Алимагомедов оказал сопротивление при задержании в Санкт-Петербурге и был застрелен сотрудником полиции, а в его машине нашли оружие и боеприпасы, сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, сегодня ночью водитель ВАЗ-2109, остановленный во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга при попытке проверить его документы и досмотреть автомобиль, ударил одного из полицейских и попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского, после чего тот трижды выстрелил, сообщила пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу.

"Нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался. Установлена личность нападавшего, им является Терман Алимагомедов, 1992 года рождения, уроженец Республики Дагестан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нём, а также за незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

При осмотре машины Алимагомедова найдены боеприпасы и обрезы винтовки Мосина и охотничьего ружья. Дело расследуется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "Установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным", - отмечается в пресс-релизе.

Когда и к какому наказанию был приговорен Алимагомедов, ведомство не уточнило. Человек с таким же именем - Терман Алимагомедов, родившийся 24 сентября 1992 года в селе Ляха Табасаранского района Дагестана - включен в "Перечень террористов и экстремистов", размещенный на сайте Росфинмониторинга. Этот человек был включен в обновленный список, опубликованный 13 июля 2016 года на сайте "Российской газеты".