Востоковеды поспорили о целях Кадырова при раздаче милостыни в Чечне

05 августа 2020, 02:21

Раздача фондом имени Ахмата Кадырова жертвенных животных жителям Саудовской Аравии укладывается в рамки обычая раздавать милостыню во время мусульманских праздников, отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. При этом они высказали различные мнения относительно политического характера целей, которые преследовал глава Чечни.

Раздача фондом имени Ахмата Кадырова жертвенных животных жителям Саудовской Аравии укладывается в рамки обычая раздавать милостыню во время мусульманских праздников, отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. При этом они высказали различные мнения относительно политического характера целей, которые преследовал глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", фонд имени Ахмата Кадырова раздал жителям Саудовской Аравии тысячу жертвенных животных по случаю Курбан-байрама. Пользователи Instagram предложили направить эту помощь нуждающимся жителям республики.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом году из-за эпидемии коронавируса въезд паломникам в Саудовскую Аравию был запрещен.

Помощь от Кадырова выделена людям в рамках имеющегося обычая раздавать милостыню в Мекке, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Это сделано в рамках обычая, когда богатые люди раздают милостыню. Я не знаю, люди из разных стран принимают участие в такой благотворительности, но помню, что в 90-е годы мусульманам России приходила помощь из-за границы. То есть принято помогать друг другу во время каких-то мусульманских праздников», - сказал он 4 августа корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, надо обратить внимание на тот факт, почему именно сейчас Рамзан Кадыров организовал такую акцию. «Скорее всего, на эту акцию обратят внимание в Саудовской Аравии. В этому году прилететь на хадж не смогли миллионы людей. Всего десять тысяч смогли оказаться там и то практически только саудовцы. И в этом смысле помощь Кадырова может стать каким-то событием для Саудовской Аравии и ее жителей. Например, они обратят внимание на то, что богатый человек из Кавказа отправляет такую помощь. Команда Кадырова оказалась очень сообразительной», - считает он.

При этом он уверен, что Рамзан Кадыров не пытается укрепить свое влияние рассказом о праведных поступках. «Ему не надо укреплять свои позиции. Он просто дает понять, что заботится об исламе и мусульманах. И на статус неофициального эмиссара России на Ближнем Востоке он не претендует, нет такой необходимости. Рамзану Кадырову хотелось бы этого, но это явное преувеличение. Между Россией и Саудовской Аравией есть свои каналы общения. Когда надо - вспоминают про Кадырова, когда нет - не вспоминают», - подчеркнул Малашенко

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин также уверен, что помощь Кадырова выделена людям в рамках имеющегося обычая раздавать милостыню в Мекке,

«Это называется садака - раздается милостыня во время этого праздника и не только в праздничные дни. Это такой добрый мусульманский обычай, не чисто чеченский. В благотворительности участвуют не только богатые люди, но и не очень богатые. Принято, что каждый дает то, что имеет. Не обязательно щедрые подарки делать», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Рощина, Кадыров укрепляет свое влияние рассказом о праведных поступках. «Репортажи на ТВ призваны укрепить его позиции и влияние как благородного мусульманина, который раздает щедрую милостыню в священном для мусульман месте. Насколько это служит укреплению его статуса, как неофициального эмиссара России на Ближнем Востоке - сложно сказать. Скорее помогает, чем вообще не влияет на этот фактор. Но в целом главный посыл здесь это то, что Рамзан Кадыров является главным мусульманином на Кавказе», - отметил он.

Арабист, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников подтверждает, что на Ближнем Востоке есть традиция раздавать милостыню в Мекке.

«Есть такая традиция. По всей видимости, она опирается на Коран. Это священная книга, которая как минимум не препятствует таким подношениям. Мусульманский регион России подарил жертвенных животных мусульманской стране. Сделал это во время праздника. Это все идет в соответствии с нормами ислама», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в целом мусульмане совершают такие поступки, чтобы быть ближе к Аллаху. «Каждый мусульманин делает то, что его приблизит к Аллаху, то, что заслужит довольство Аллаха. Это называется садака и делается добровольно», - отметил он.

Исламовед Денис Брилев отметил, что раздавать жертвенных животных во время этого праздника - не обычай.

"Лично я никогда не сталкивался с обычаем раздавать жертвенных животных в Мекке. Есть определенная традиция поддержки, благотворительности в отношении жителей Медины, но это не совсем то, потому что там тоже речь идет не о жертвенных животных. Есть традиция раздачи жертвенного мяса - но, как я вижу, это не совсем то. Я могу только предположить, что это в большей степени своеобразная репутационная акция со стороны фонда, чем собственно соблюдение сунны",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, этой акцией Кадыров преследовал политические цели. "Укрепит ли это авторитет Кадырова на Ближнем Востоке - сложно сказать, поскольку Саудовская Аравия - это далеко не весь Ближний Восток. Да и отношение к саудитам тоже неоднозначное на Ближнем Востоке. Сама по себе благотворительность, безусловно, может быть оценена положительно, да и кому ее оказывать - решает сам благотворитель [...] Вероятно, одна из его мотиваций, кроме сугубо религиозной - получить вознаграждение, саваб за благие дела. У него была и политическая, и геополитическая цель - повысить свою репутацию скорее у саудовских властей, чем в целом на Ближнем Востоке",- подчеркнул он.

Жители ОАЭ, в отличие от жителей Чечни, не испытывают недостатка в продуктах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. "Фонд Кадырова мог бы раздать эти продукты жителям Чечни. Очень много нуждающихся в этой помощи в чеченской среде. Жителям Чечни эта помощь нужнее, чем жителям ОАЭ, это очевидно", - сказал, в частности, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".