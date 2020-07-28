Турсезон в Сочи проходит на фоне предупреждений об опасности коронавируса

28 июля 2020, 04:30

Предпосылок для снижения турпотока в Сочи нет, однако жителям и гостям курорта посредством громкоговорителей напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса. Опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие признались, что не боятся заразиться, и необходимости проходить тестирование на COVID-19 по возвращении домой не видят.

Как сообщал "Кавказский узел", отдыхающие в Сочи признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе, а сочинские предприниматели отнеслись с оптимизмом к наплыву туристов. При этом местные жители отметили, что гости города игнорируют нормы безопасности, а врачи посчитали открытие курортного сезона преждевременным.

27 июля в Краснодарском крае умер один пациент с коронавирусом, общее число умерших от COVID-19 в регионе достигло 104. В крае за сутки выявлено 96 новых случае инфицирования. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Сочи отмечается пик курортного сезона. Пляжи, улицы, общественный транспорт, кафе переполнены, власти города вынуждены регулярно напоминать туристам о необходимости соблюдать социальную дистанцию - на автовокзале, железнодорожном вокзале и в аэропорту об этом говорят с периодичностью от пяти до 15 минут посредством громкоговорителей, передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным сайта бронирования жилья booking.com, на конец июля в большинстве отелей Сочи свободных номеров нет. Сотрудники крупных отелей "Кавказ" и "Прибой" в Лазаревском сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что бронировать номера отдыхающие начали задолго до снятия карантина.

Отдыхающие сознались в игнорировании норм безопасности

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" отдыхающие признались, что игнорируют меры безопасности и не боятся заразиться коронавирусом. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных отдыхающих.

Студентки Марина и Вероника рассказали, что приехали из Краснодара. "Мы приехали в переполненной электричке. Некоторые люди в масках сидели всю дорогу, но немного таких. Мы маски не носим, заболеть не боимся, потому что мы здоровы. Знаем, что коронавирус косит больных и пожилых - к нам это не относится. Бабушкам и дедушкам стоит опасаться", - заявила Марина.

Ее подруга Вероника сказала, что номера в отеле "Жемчужина" они бронировали заранее. "Пять тысяч рублей на двоих в сутки. За неделю - 35 тысяч рублей. У нас дни рождения в июле. Родители сделали нам подарки, подарили по 50 000 рублей. Мы решило потратить их в Сочи", - рассказала она.

40-летний учитель физкультуры Алексей Рогатин, по его словам, приехал в Сочи из Ростова-на-Дону на собственном автомобиле. Он признался, что не хочет думать "о плохом", и считает, что "южное солнце убивает все вирусы".

Анна Степанова из Подмосковья прилетела в Сочи на самолете. По ее словам ,"борт был полный", люди стали надевать маски при выходе в город из аэропорта, потому что по громкой связи передавали постоянно о соблюдении мер предосторожности.

"Я тоже надела маску, потому что мне напомнили об этом, иначе я никогда бы не стала ее надевать. Но в такси я ее сразу же сняла, потому что приехать в Сочи за свежим воздухом, знакомиться с молодыми людьми и дышать через тряпочку - это уже слишком", - заявила она. Степанова призналась, что раньше ездила отдыхать на турецкие и египетские курорты, но в Сочи ей нравится не меньше.

Медсестра Алла Сергиенко приехала с 12-летней дочерью из Екатеринбурга, они остановились в Имеретинке в частной мини-гостинице.

"Я, конечно, пытаюсь соблюдать все меры предосторожности и учу дочь тщательно мыть руки после туалета или прогулки, постоянно говорю ей о соблюдении дистанции. Маски мы надеваем, если многолюдно. А на море стараемся близко не садиться к людям. Занимаем места на пляже возле бун, у стенок - там всегда поменьше народа и более безопасно. Конечно, и я, и ребенок забываемся иногда. Но даже на пляже постоянно предупреждают о социальной дистанции и личной гигиене. Это очень хорошо и правильно. Но я наблюдала за людьми на пляже и в городе, и практически никто не думает о коронавирусе и его опасности. Я сама хоть и медработник, но уже устала слушать ужасы об этом коронавирусе. Хорошо, что смертность от него не столь высока", - сказала Сергиенко, добавив, что без надобности и без соответствующих симптомов тестироваться на коронавирус необходимости нет.

Супруги Максим и Ирина Славины прилетели в Сочи из Санкт-Петербурга с маленькой дочкой. Они остановились на отдых в Красной Поляне.

"В горах Красной Поляны шикарное место. Мы приезжали сюда без ребенка зимой покататься на лыжах, а сейчас вот приехали летом и очень рады, особенно ребенок. На море обязательно отведем ребенка покупаться", - сказала Ирина Славина.

Молодые родители признались, что не боятся заразиться коронавирусом, так как у всей их семьи "хороший иммунитет". "Я не думаю, что больной человек захочет отправляться в путешествие. Ему и здоровье не позволит. Поэтому зачем во всех и в себе подозревать какой-то COVID-19 и устраивать панику? Мы приехали отдыхать и не думать об этой гадости, а если о ней не думать, то она и не прилипнет", - считает Максим Славин.

При этом он признался, что всегда, несмотря на коронавирус, пытается соблюдать социальную дистанцию и моет руки. "Это вообще-то культура и этикет каждого человека, и вирус тут не причем", - заявил он.

19-летняя москвичка Алиса Елшина приехала на каникулы вместе с родителями. Она рассказала, что проживают они в собственной квартире, которую купили на курорте специально, чтобы проводить тут отпуск.

"Мне очень нравится Сочи, после учебы планирую переехать сюда на ПМЖ. Я учусь на филолога, буду преподавать русский язык. Заболеть не боюсь, потому что слышала, что волна коронавируса прошла", - заявила девушка.

Маргарита Волкова прилетела с ребенком в Адлер из Липецка. "Мы остановились в небольшой гостинице на берегу. Никаких подтверждений об отсутствии вируса не спрашивали, температуру не мерили. Как и в любом другом общественном месте, на входе - антисептик для рук. Персонал периодически в масках, периодически - нет. Убирают отель каждый день специальным средством. Но все эти меры формальны. На пляже никакой дистанции между людьми, а многие популярные общепиты даже антисептиками и масками пренебрегают", - рассказала она.

Программист из Санкт-Петербурга Всеволод Такий рассказал, что обычно отдыхает за границе, причем "по финансам так же выходит".

"Но все равно тут отели дешевле, чем в Крыму, как мне показалось. Снял номер в гостинице [...]. Справку при заселении не спросили. На ресепшене маски, антисептик бесплатно, но персонал без масок. В бассейне купаться можно только в определенные часы, потому что они его систематически дезинфицируют. Как-то привел в гости девушку - никто не спросил, кто она и откуда", - рассказал он.

Студентка из Москвы Сабина Багирова отдыхает в Сочи с подругой. "Перед тем, как бронировать жилье, мы узнали, можно ли нам заехать в один номер. Я где-то видела, что сейчас только семейное или одиночное заселение. В отеле об этом ничего не знали. В целом никаких перемен по сравнению с прошлым годом я не заметила. Даже если бы отель соблюдал какие-то меры, толку немного. Люди, которые сейчас приехали отдыхать, вряд ли будут следить за дистанцией на пляже, в клубе или аквапарке", - считает она.

Предпосылок для снижения турпотока в Сочи нет

Корреспондент "Кавказского узла" позвонила на горячую линию Управления здравоохранения администрации Сочи. Сотрудник ведомства сказал, что "роста заболевших COVID на фоне курортного сезона и наплыва отдыхающих не отмечается". "Вспышка COVID прошла, но меры предосторожности соблюдать необходимо", - заявил он.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило на своем сайте, что проводится "усиленный санитарно-карантинный контроль в 14 пунктах пропуска через границу Российской Федерации в Краснодарском крае за прибывающими транспортными средствами, лицами (пассажиры, члены экипажа) и грузами как на международных, так и внутренних направлениях".

Сотрудник ведомства сказал корреспонденту "Кавказского узла", что из 96 случаев заражения COVID-19, выявленных 27 июля, в Сочи зарегистрировано шесть. По данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, в обсерваторе в Сочи в настоящее время остаются девять человек.

По словам сотрудника пресс-службы мэрии Сочи, "на сегодняшний день нет предпосылок для снижения турпотока на курорт". "Однако с целью обеспечения безопасного отдыха на Кубани начала действовать профилактическая акция «Правопорядок». В Сочи в вечернее и ночное время усилилось патрулирование городских улиц. Это связано с увеличением количества туристов", - сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".