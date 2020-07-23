Жители Чечни назвали чрезмерной реакцию властей на новые санкции против Кадырова

23 июля 2020, 04:30

На экстренном совещании председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий Салах Межиев объявил Госдеп "террористической организацией №1". Пользователи соцсети и жители Чечни высмеяли заявление богослова и обвинили власти республики в попытке прикрыться народом.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Кадырова. Политологи усомнились, что санкции США в отношении Кадырова эффективны.

Власти Чечни 21 июля инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова. Педагоги рассказали "Кавказскому узлу", что школьных учителей в Чечне по распоряжению высокопоставленного чиновника принуждают публиковать в соцсетях комментарии в защиту главы республики, попавшего под новые санкции Госдепа США.

Репортаж о прошедшем в Грозном экстренном заседании парламента, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств был показан в ночных новостях телеканала «Грозный» 21 июля. Участники заседания осудили внесение Кадырова и членов его семьи в санкционные списки США, а председатель парламента республики Магомед Даудов призвал Госдеп включить «во все возможные санкционные списки» все население Чечни.

Муфтий Чечни Салах Межиев в своем выступлении заявил, что санкции Госдепа введены «против ислама и всего чеченского народа», а также обвинил США в военных преступлениях в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других мусульманских странах.

«На гнусные и необоснованные обвинения Госдепа США в свою очередь духовенство Чеченской Республики однозначно отвечает, что мы на пути Ахмат-Хаджи Кадырова и искренне поддерживаем главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова во всех его начинаниях. Мы одна команда и считаем себя частью его большой семьи. Госдепу США мы не позволим лживые высказывания в адрес нашего лидера Рамзана Ахматовича Кадырова и объявляем Госдеп США террористической организацией номер один», - заявил Межиев.

Текст заявления муфтия Чечни размещен на сайте информагентства «Чечня Сегодня» под названием «Духовенство Чеченской Республики объявило Госдеп США «террористической организацией № 1».

Информация о выступлении Межиева также опубликована в Instagram-паблике «ЧП Грозный_95». По данным на 04.30 мск сегодня, 23 июля она набрала 490 отметок "Нравится" и 67 комментариев. Комментаторы высказали, главным образом на чеченском языке, различные мнения как относительно санкции, так и относительно заявления богослова.

«А какой вред Рамзану причиняют их санкции?» - поинтересовалась laim__lima.

«Никакого, просто этим идиотам заняться больше нечем», - ответил на это

umievilias.

По поводу заявления муфтия пользователь halid_lamro написал: "Пофиг Госдепу, что вы там говорите".

Аналогичного мнения придерживается anjela9669. "Можно подумать, Госдепу от этого холодно или жарко", - отметила она.

"Духовенство Чечни не объявило им ультиматум до сих пор? Странно", - удивляется zorri_777.

"Самим не смешно?" - интересуется mu_vahid_95.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни считают, что действия чеченских властей после объявления Госдепом США новых санкций в отношении Кадырова и членов его семьи свидетельствуют о серьезной обеспокоенности руководства республики.

«Руководство, видать, очень встревожило решение Госдепа, раз пошла такая активная реакция. Все окружение Рамзана тут же выступило с осуждением действий Госдепа, флешмоб организован «по горячим следам», парламент собрался экстренно. Министры, силовики, общественники – все в один голос ругают Госдеп, а муфтий даже дошел до того, что назвал этот орган террористической организацией. Дело, значит, серьезное, раз все так переживают», - уверена Роза.

«Вчера (21 июля) больше половины новостной программы была посвящена теме внесения Госдепом в санкционные списки Рамзана и членов его семьи. И опрос людей на улицах Грозного с поддержкой Кадырова населением нам показали, и заседание парламента, где все выступавшие как один возмущались действиями США и тоже единодушно поддержали Рамзана. Самое примечательное, как мне кажется, заключается в том, что практически все, кто выступал, старались проецировать введенные персонально против Кадырова, его жены и двух дочерей санкции на весь чеченский народ. Это явно бросалось в глаза», - указала Малика.

«Нахожусь под впечатлением от заседания парламента, что показали на ЧГТРК. Это было нечто. Такое своеобразное соревнование окружения и чиновников в проявлении любви и лояльности руководству. Дальше всех в этом, как мне кажется, пошел муфтий, который в ответ на введенные Америкой санкции в отношении Рамзана объявил американский Госдеп террористической организацией, что вызвало овации у собравшихся. Впечатляюще, конечно, как и требование Даудова к США включить весь чеченский народ в свои санкционные списки. У наших чиновников уже стало привычкой прикрываться народом, в случае каких-то своих неприятностей», - считает Умар.

«Я не знаю, насколько опасны или вредны для Кадырова и его семьи госдеповские санкции, но переполох это вызвало серьезный, судя по реакции в наших верхах», - заметил грозненец Сайд-Ахмад.

«Санкции против Кадырова и его окружения США вводят не впервые, но последствий никаких нет. Во всяком случае, пока это никак не проявилось. Почему сейчас наше руководство так нервно на это реагирует, мобилизуя ресурсы - мне непонятно». – сказал по этому поводу сотрудник одного из республиканских ведомств Тимур.

Напомним, что после появления информации о санкциях Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с двумя пулеметами Калашникова модернизированным (ПКМ) в руках. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - подписал фото глава Чечни. Кроме того, в другом комментарии Кадыров заявил, что в Чечне "почти 100% населения" проголосовали за него, и в том, как его поддерживает население, можно убедиться, приехав в республику. Он также возмутился введением санкций в отношении его супруги и дочерей.