Режим самоизоляции в Северной Осетии отменен на фоне снижения COVID–19

20 июля 2020, 08:31

Власти Северной Осетии с 21 июля отменили режим самоизоляции, действовавший из-за эпидемии коронавируса, сохранив некоторые ограничения. Количество новых случаев заражения COVID–19 в республике, выявляемых за сутки, с конца июня сократилось почти вдвое.

Как писал "Кавказский узел", с режим самоизоляции из-за вспышки коронавируса был введен в Северной Осетии с 1 апреля, с тех пор он несколько раз продлевался. 26 июня власти разрешили возобновить работу гостиницам, фитнес-центрам и еще ряду организаций при сохранении особого режима.

С данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа можно ознакомиться на карте, расположенной наглавной странице"Кавказского узла". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ограничительные меры в Северной Осетии из-за распространения коронавирусной инфекции отменены, сообщил 19 июля со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики ТАСС.

"Действие ряда отдельных ограничительных мер... будут сняты с 21 июля 2020 года. Соответствующий указ подписал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров", - цитирует издание сообщение пресс-службы.

"Снять с 21 июля 2020 года ограничения, установленные Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Северной Осетии.

При этом сохраняются ограничения на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и других публичных мероприятий, запрещена работа кинотеатров и детских развлекательных центров. Для жителей республики старше 65 лет предписано продолжать соблюдать режим самоизоляции до 9 августа. Кроме того, при нахождении в общественных местах следует соблюдать масочный режим, следует из документа.

За последний месяц в республике число выявляемых случаев заражения за сутки сократилось почти в два раза. Так, если 24 июня в Северной Осетии было выявлено 28 новых случаев заражения, то, по данным на 19 июля, за сутки инфицирование подверждено у 16 пациентов, следует из данных,опубликованных на официальной странице управления Роспотребнадзора по Северной Осетии в Instagram.

Общее число заражений, по данным ведомства, на 19 июля составило 4369, 67 человек скончались, 519 человек находятся на амбулаторном лечении, 37 человек проходят лечение в стационарах, 3746 человек выздоровели.