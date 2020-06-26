Пассажиры в общественном транспорте Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

26 июня 2020, 20:15

Режим самоизоляции в Северной Осетии продлен с послаблениями

Гостиницам, фитнес-центрам и еще ряду организаций разрешено возобновить работу в Северной Осетии. Остальные ограничения продлены до 10 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня в Северной Осетии выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 3883, умерли 66 пациентов.

26 июня в Северной Осетии подтверждено 27 новых случаев заражения, один пациент скончался. Общее число инфицированных достигло 3910, умерших - 67, такие данные приведены на карте с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа, расположенной на главной странице "Кавказского узла". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Северной Осетии решили продлить режим самоизоляции в республике до 10 июля. При этом ряду организаций разрешено возобновить деятельность. В частности, работу могут начать гостиницы, спортивные организации, реабилитационные и фитнес-центры, предприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, говорится в указе главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Руководителям религиозных организаций рекомендуется "рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов [...] до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", отмечается в указе, опубликованном сегодня на официальном портале Северной Осетии.

Жители Северной Осетии старше 65 лет должны продолжать соблюдение режима самоизоляции, сообщила сегодня пресс-служба главы республики.

Снижение темпов заражения коронавирусом пока неустойчиво, отметил 25 июня Вячеслав Битаров на заседании республиканского оперштаба. Он подчеркнул, что в общественном транспорте не соблюдаются требования Роспотребнадзора. "Мы разрешили работу этой сферы только при выполнении данного условия [...], а не для того, чтобы общественный транспорт стал очагом распространения инфекции", - заявил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Саудовская Аравия сообщила об отмене хаджа для иностранцев", "Лаборанты больницы в Северной Осетии потребовали увеличить надбавки за работу с COVID-19".

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