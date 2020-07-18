Машины с армянскими номерами оказались в России вне закона

18 июля 2020, 11:25

В России начали задерживать автомобили, зарегистрированные в Армении, но оформленные на имя российских граждан. Такая необходимость возникла в связи с увеличением ПДД с участием автомобилей с иностранными номерами, ведь водителей таких машин по законодательству невозможно штрафовать, считают эксперты. Владельцы автомобилей призывают власти РФ позволить россиянам поставить на учет купленные в Армении машины без уплаты таможенных пошлин.

Российские граждане, которые приобрели автомобиль в Армении, столкнулись с проблемой - требованием зарегистрировать автомобиль в России и уплатить таможенные пошлины. Владельцы автомобилей жалуются на высокие таможенные ставки и на то, что подобное решение для них стало сюрпризом.

В частности, проверки автомобилей с иностранными номерами начались в Краснодарском крае. Цель таких проверок – выявление водителей с автомобилями из стран Евразийского экономического союза, не вставших на учет в РФ, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская 16 июля. Возросло количество фактов использования на территории РФ гражданами России "автомобилей, зарегистрированных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, регистрационные данные которых отсутствуют в распоряжении Госавтоинспекции", цитируют ее слова "Кубанские новости".

В соответствии со статьей 12.1. КоАП РФ за "управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, налагается административный штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев".

Владельцы автомобилей с армянскими номерами обратились к руководству России

Автомобилисты создали петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и другим чиновникам страны, в которой просят обратить внимание на возникшую проблему. Российские покупатели автомобилей из Армении стали жертвой таможенных отношений между Арменией и Россией в рамках ЕАЭС, отметили авторы петиции.

Россияне приобретали машины в Армении, получив от Таможенной службы разъяснения о том, что гражданам России можно беспрепятственно передвигаться по территории РФ на транспортных средствах, находящихся на учете в Армении, которые оформлены на граждан России. Однако с 1 июля в разных регионах России начались задержания таких автомобилей, говорится в петиции, опубликованной на Сhange.org 13 июля.

"Основной принцип ЕАЭС, свободного перемещения, не соблюдается; таможенные органы заставляют производить таможенные операции, уплату таможенной пошлины на транспортные средства; никакого свободного перемещения транспортных средств по территории ЕАЭС нет!" – говорится в петиции,

Авторы петиции отмечают, что около 300 тысяч россиян находятся в страхе потерять свои автомобили, лишиться средства передвижения. По их словам, владельцам таких авто нужно либо растаможить машины по ставкам РФ, то есть на сумму в 2-3 раза больше стоимости автомобиля, либо продавать их в Армении, что невозможно, так как в самой Армении в продаже около 1 млн машин.

Они требуют представить упрощенную систему регистрации автомобилей в РФ с уплатой государственных пошлин, а для автомобилей выпуска с 2017 года с установкой ГЛОНАСС, но без "таможенной чистки", то есть получить стопроцентную льготу на таможенную пошлину. Либо разрешить поставить автомобили на временный учет, то есть сдать армянские номера и документы и получить временные номера РФ и ПТС до возможности поставить транспортное средство на учет в РФ без дополнительной таможенной пошлины.

По состоянию на 09.30 мск 18 июля, к петиции присоединились более 2400 человек.

Машины из Армении ввезены по "квазилегальной схеме"

Власти России повышали пошлины на ввоз автомобилей из других стран, сообщил член координационного совета Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев. Однако, как он отметил, согласно договору о вступлении в ЕАЭС, для Армении были предоставлены преференции по части таможенных пошлин, в том числе на автомобили.

Это привело к тому, что из-за разницы в таможенных пошлинах в Россию начали ввозить огромное количество машин, причем не только граждане Армении, но и сами россияне, превращая это в бизнес, отметил он. "В результате российский рынок пополнился машинами из Армении. На самом деле, это хорошие, дешевые и надежные машины. Однако с их появлением на нашем рынке, а также в связи с таким большим потоком, цены на автомобили перестали расти. На некоторые марки цены и вовсе упали порядка на 5%, что отрицательно сказывается на автомобильном бизнесе в стране", – заявил Сергей Канаев корреспонденту "Кавказского узла".

Ввезенные в Россию автомобили продолжают оставаться на учете в Армении, и таким образом, их владельцев за нарушения ПДД невозможно оштрафовать, подчеркнул Канаев. Число нарушений ПДД водителями машин с армянскими номерами, по его словам, с начала года возросло в три раза. "Водители таких авто поняли, что их не оштрафуют, начали ездить, как хотят", – отметил он. В связи с этим власти приняли решение задерживать автомобили, стоящие на учете в Армении, до тех пор, пока не будут выплачены таможенные платежи и машину не поставят на учет в России.

Канаев отметил, что речь идет лишь о задержаниях автомобилей, которые будут отправлены на штрафную площадку, а не о конфискации, поэтому и нет нарушения права на собственность.

Россияне хотели сэкономить на таможенных пошлинах, и они воспользовались "квазилегальной схемой", сообщил координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов корреспонденту "Кавказского узла".

Машины, ввезенные не по правилам временного ввоза, в итоге оказались вне закона, и сейчас их задерживают на дорогах, как неправильно растаможенные. "Наше государство своего не упустит, и пока владельцы арестованных автомобилей не заплатят таможенную пошлину, сумма которой довольно внушительная, машины им не вернут", – отметил Шкуматов.

Он считает, что данный вопрос находится в юридической плоскости, и решать его нужно в судах. "Это хозяйственный спор по интерпретации Российского таможенного законодательства и законодательства по регистрации транспортных средств. И тут у каждой стороны есть своя правда и своя аргументация", – считает Шкуматов, добавив, что ситуация довольно запутанная.

Он также обратил внимание на то, что на машины с армянскими номерами, которые стоят на учете в Армении, с камер наблюдения штрафы не приходят.

Причиной спроса на автомобили из Армении стали доступные пошлины

Автовладелец из Кургана Борис Никольский рассказал, что покупал свой 20-летний американский микроавтобус на армянском рынке по более низкой цене, воспользовавшись разницей в таможенных льготах. Эта машина, как он отметил, устраивает его полностью по своей модели, функционалу, состоянию и цене, и с такими параметрами и критериями приобрести ее в России невозможно.

"Сейчас нам инкриминируют несоответствие наших действий к пункту 35 договора о присоединении к ЕАЭС, согласно которому управлять ввезенными на территорию России автомобилями могут лица, постоянно проживающие на территории Армении. Соответственно, россияне в эту категорию не попадают", – отметил Никольский в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Для того чтобы произвести растаможку, как он отметил, нужно выплатить таможенную пошлину, которая превышает стоимость самого авто. "ЕАЭС – это СССР в миниатюре, условия должны быть приближены к тому старому объединению, чтобы граждане всех стран были уравнены в своих правах", – отметил Никольский. Он предлагает, чтобы владельцам таких авто позволили оставить свои машины на учете в Армении, а органы ГИБДД им выданы транзитные номера.

Решения проблемы через суды Борис Никольский не видит. "В Краснодаре были первые массовые задержания автомобилей. Я не понимаю, как можно через суд защитить свои права. Должно быть организовано движение против этих новых норм, и, по сути, назревает", – заключил автовладелец.

Гражданин Армении, житель Москвы Тигран Галстян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что купленные в Армении автомобили в основном эксплуатируются в России по генеральным доверенностям.

По его словам, это дает возможность водителям нарушать ПДД, но при этом не быть оштрафованными, и таких случаев очень много. "У меня автомобиль, купленный в Армении, но и гражданство армянское, поэтому ко мне не придираются, но с другой стороны, я стараюсь быть законопослушным", – отметил Галстян.

Причиной большого спроса на автомобили из Армении послужила более доступная растаможка, считает соучредитель общественной организации "Друг водителя" в Армении Сергей Каграманян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Также он отметил, что российские граждане привозили в Армению машины из третьих стран и сразу же вывозили из Армении в Россию, законно регистрируя в Армении свое авто и пользуясь всеми юридическими правами. С такой же проблемой, по словам Каграманяна, столкнулись и в Казахстане, куда через Армению также вывозились машины.

Для личного пользования должна разрешаться эксплуатация автомобилей, стоящих на учете в Армении, считает Каграмян. Нужны лишь какие-то нормативы, которые будут контролировать такие автомобили, чтобы при нарушении ПДД была возможность выписать штраф. По его словам, люди воспользовались законодательной брешью.

Юристы разошлись в оценке перспектив возможных судебных процессов

Член Адвокатской палаты Московской области Алексан Хондкарян отметил множество нарушений в решении арестовывать автомобили граждан. В Армении не предупреждали о необходимости наличия постоянного проживания в РА для беспроблемной эксплуатации автомобиля на территории России, хотя подобного понятия, как он отметил, в российском законодательстве нет.

В Северо-Кавказском таможенном управлении ни каким образом не велся контроль над ввозимыми автомобилями, отметил адвокат. "Да и статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, на которые ссылаются сотрудники ГИБДД, не применимы в данном случае", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла"

Уже есть случаи арестов автомобилей, как на Урале, так и в Краснодаре, хотя в двух случаях машины были возвращены владельцам, отметил Хондкарян. "Собственников в Краснодаре вызвали и вернули машины, заявив, что нет необходимости оплачивать даже штрафстоянку". Он отметил, что проверки инициированы письмом начальника ГИБДД, которое по форме не является приказом. "Правовые службы территориальных подразделений рекомендовали своим руководителям не торопиться с исполнением приказа начальника ГИБДД, поскольку потом устанут по судам бегать и судебные расходы возмещать", – сообщил адвокат.

Алексан Хондкарян считает, что это заведомо проигрышные для государства дела, "если, конечно, руководство судебной системы не спустит указание действовать как всегда, то есть не находить оснований для отмены постановлений".

Адвокат не согласен с мнением, что данное решение связано с невозможностью подвести под штраф нарушителей с армянскими номерами. По его словам, автомобили, которые состоят на учете в Армении, так же, как и местные авто страхуются, и в случае ДТП возмещение ущерба не представляет проблемы. "Да и в базы ГИБДД ввести сведения о владельцах не составило бы труда".

Вопрос нужно решить по примеру Казахстана, где поставили ввезенные автомобили на временный учёт, выдали жёлтые номера казахского образца, и теперь собственники подобных авто платят имущественные налоги в казну страны, считает Хондракян.

Московский юрист Гор Оганджанян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что регулирование ввоза с территории Армении в иные страны ЕАЭС товаров, в том числе и транспортных средств, осуществляется с момента принятия решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", а также Договором о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Он считает странным, что этот вопрос возникает сейчас, а не с 2017 года. Между тем, как он отметил, вышеуказанным договором и решением все вопросы урегулированы.

Адвокат считает, что позиция российских властей закономерна, при этом подход к вопросу приведет к большому количеству судебных споров, где, на его взгляд, не должно быть универсальности, а каждый спор должен рассматриваться индивидуально. По его мнению, большинство дел будет не в пользу граждан, "ибо если ты решил приобрести ТС в другом государстве, то изучи правила в первую очередь. Но при этом будут и исключения", – заявил юрист.

"У каждого государства свои интересы. Граждане РФ, покупая в Армении автомобили, во-первых, не покупают их в России, во-вторых, Россия теряет денежные средства в части таможенных сборов и налогов, так как большинство не платит налогов", – отметил Оганджанян.