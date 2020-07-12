Коронавирус выявлен у 28 грузинских военных в Афганистане

12 июля 2020, 02:18

Коронавирус выявлен у грузинских военных, которые в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка" находились в Афганистане. Все они вернулись на родину спецрейсом и лечатся в военном госпитале.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 11 июля выявлены восемь новых случаев коронавируса, общее число зараженных достигло 981.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 26 февраля, в Азербайджане - 28 февраля, а в Армении - 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая - в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

11 июля в Кутаиси были проведены исследования на коронавирус 1139 биологических образцов, инфекция подтвердилась у гражданина, которые побывал заграницей и находился на карантине. В настоящее время в карантинных зонах Имерети находятся 110 человек, передает "Общественный вещатель".

Еще один случай коронавируса был выявлен в Батуми. Инфицированный работает водителей грузовика. Число инфицированных в Аджарии увеличилось до шесть человек. В общей сложности 11 июля на коронавирус проверили биологические пробы 633 человек, на карантине в автономной республике находятся 2313 человек.

Коронавирус также подтвердился у абитуриентов, которые сдавали единые национальные экзамены, сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на совместном брифинге с директором Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе.

По предварительной информации, абитуриент заразился от бабушки. Девять других абитуриентов, которые были в контакте с инфицированным, находятся под наблюдением в карантине, и перед каждым экзаменом им будут проведены PCR-тесты.

Инфицированный является жителем муниципалитета Гардабани. Все, с кем контактировала его семья, также находятся на карантине и протестированы, сообщает "Первый канал".

Также стало известно, что у 28 грузинских военнослужащих из ротационного контингента миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане подтвердился коронавирус. Они были доставлены в Грузию спецрейсом немецких ВВС за несколько дней до ротации, сообщило министерство обороны.

Грузия активно стремится к интеграции в НАТО. Сближение с альянсом уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики страны. С этой целью Грузия регулярно проводит военные учения с представителями стран НАТО, и они реально важны для адаптации грузинских солдат к стандартам альянса, считают грузинские военные эксперты. Между тем за годы участия в миротворческих миссиях погибли более 30 грузинских военных, а содержание контингента в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Ведомство сообщило, что состояние здоровья военных удовлетворительное. «Что касается симптоматики, она протекает без каких-либо осложнений или жалоб. И источник инфицирования связан с местным афганским персоналом», - заявил в эфире "Общественного вещателя" представитель ведомства.

Он также отметил, что до отправки в Грузии военнослужащие были повещены в изоляцию, поэтому остальных грузинским военным инфицирование не угрожало.

Зараженные военные в настоящее время находятся на лечении в Горийском военном госпитале, информирует "Мтавари архи".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".