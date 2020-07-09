Врачи назвали тяжелым состояние 317 зараженных COVID-19 в Азербайджане

09 июля 2020, 09:55

317 пациентов с коронавирусом в Азербайджане находятся в реанимации, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В страну по приглашению властей прибыли врачи из Турции и России для помощи в работе с инфицированными.

Как писал "Кавказский узел", на 8 июля в Азербайджане общее число инфицированных составило 21 916 человек, умерших - 274. 8 542 активных больных находятся в больницах специального режима. В Минздраве считают, что вскоре статистика заражений пойдет на спад благодаря ужесточению карантинного режима.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане участились случаи заражения медицинских работников коронавирусом, сообщило Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями, не уточнив число инфицированных.

При этом власти пригласили врачей из Турции и России. Среди них специалисты по инфекционным болезням, реаниматологи и пульмонологи. Они прибыли в Азербайджан 8 июля, сообщил оперштаб при Кабинете министров Азербайджана.

По данным штаба, высококвалифицированные врачи из России и Турции посетят больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, и будут работать с местными специалистами для лечения и профилактики коронавируса.

Только в двух клиниках Азербайджанского государственного медицинского университета коронавирусной инфекцией за последние две недели заразились 58 человек.

"За последние две недели 34 медицинских работника учебной хирургической клиники Государственного медицинского университета заразились коронавирусной инфекцией. Лечение 27 из них продолжается. Состояние шести - тяжелое, 15 - средней тяжести, еще семь переносят болезнь в легкой форме и шестеро - излечились", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы медуниверситета Гюнель Асланова.

Среди зараженных - заведующий реанимационным отделением этой клиники Джавид Пашаев, который на протяжении четырех месяцев практически не покидал больницу, спасая тяжело больных, сказала Асланова.

По ее словам, заражены также 24 медицинских работника учебно-терапевтической клиники медуниверситета. Обе клиники входят в число медучреждений, выделенных для лечения больных коронавирусом.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) и Минздраве не предоставили последних данных о численности врачей, зараженных коронавирусом, сославшись на то, что эта цифра часто не меняется. В то же время, в обоих ведомствах отметили, что большинство зараженных врачей не являются работниками "ковидных" больниц.

При этом, в ОУТМП отметили, что в настоящее время медперсонала для лечения больных с COVID-19 достаточно, а иностранные врачи приглашены, чтобы поделиться опытом в данной сфере.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".