Жители Кироваула предложили назвать село в честь Абдулманапа Нурмагомедова

07 июля 2020, 14:21

Жители села Кироваул намерены на сходе принять решение о его переименовании в честь Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил глава села Магомедрасул Давудов.

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июня. После заражения COVID-19 он находился в одной из московских клиник в состоянии комы. Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района.

В селе Кироваул в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, еще к 25 мая вирусной пневмонией переболели 500 селян, 11 умерли. Многие из заболевших никуда не обращались и их заболевание не было зарегистрировано, рассказали сельчане.

Село Кироваул предложено переименовать в Манап в честь Абдулманапа Нурмагомедова, сообщил глава поселения Магомедрасул Давудов. "Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберемся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап", – привело сегодня его слова "РБК"

Решение о переименовании будет принято на сходе местных жителей, который планируется провести в ближайшее время, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Напомним, что родным поселением Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а село Сильди, которое расположено в Цумадинском районе Дагестана, на границе с Чечней. В этом селе родился и сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов. Жители поселения следят за карьерой Хабиба, при этом больше всего их внимание привлек его поединок с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году. Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и таким образом защитил пояс чемпиона в легком весе. Для того, чтобы посмотреть встречу бойцов, в дом главы села Сильди пришли более 20 местных жителей. Чемпионский пояс после боя Хабибу не вручили, поскольку после поединка он выскочил из клетки и устроил драку. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана.

Хабиб Нурмагомедов объяснил драку после боя тем, что Макгрегор оскорбил его и его отца Абдулманапа. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Также его подопечным был и Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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