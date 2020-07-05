Одиночный пикет против узурпации власти и в защиту политзаключенных прошел в Волгограде

05 июля 2020, 20:47

В ходе одиночного пикета в центре Волгограда активистка Галина Тихенко выступила против поправок в Конституцию России, а также высказалась в поддержку политзаключенных. Большинство прохожих поддержали требования пикетчицы.

Как информировал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. 29 июня члены реготделения партии "Яблоко" провели в Волгограде одиночные пикеты против поправок и раскритиковали саму процедуру голосования. Волгоградцы сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Явка составила 80,40%. В поддержку внесения изменений в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что в результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

Волгоградцы, участвовавшие в общероссийском голосовании, знакомы с вносимыми в Конституцию России поправками фрагментарно и в общих чертах, показал опрос "Кавказского узла". Некоторые из опрошенных признались, что не видят необходимости в изменении Основного закона.

Сегодня на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда активистка из Волжского Галина Тихенко провела одиночный пикет. Акция прошла с 17.00 до 19.00 (16.00-18.00 мск), передает корреспондент "Кавказского узла".

Женщина держала один плакат в руках, а еще несколько установила рядом. На них, в частности, было написано "Путин – Грузия, Украина, Сирия, Гаага", "Свободу политзаключенным. Россия будет свободной", "Власть без правосудия – шайка бандитов", "Свободу Светлане Прокопьевой. Долой гэбистскую хунту".

"Я против обнуления срока правления Путина. Голосование за поправки в Конституцию – хитрый ход власти. Я также выступаю против судебного преследования журналистки Светланы Прокопьевой. Это говорит о том, что в стране нет свободы слова. Также я выступаю за освобождение политзаключенных", - пояснила она свою позицию.

Уголовное дело в отношении журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичное оправдание и пропаганда терроризма") было возбуждено в феврале 2019 года. Поводом для обвинений стал написанный Прокопьевой текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания, пишет Русская служба Би-би-си. Журналистка написала текст после взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. 16 марта прокуратура Пскова утвердила обвинительное заключение, Прокопьевой вновь предъявили обвинение в оправдании терроризма. Прокопьева своей вины не признает, указано в статье на "Википедии".

Во время пикета Тихенко к ней подходили прохожие. Один из них, пенсионер Егор Нестеренко, возвращался с дачи с сумками. Он поинтересовался у активистки, не собирает ли она подписи против результатов голосования за поправки в Конституцию.

"Жаль, что подписи не собирает. Я бы поставил свою. Это надо же так обмануть народ. Как легко они провернули этот захват власти. Я, конечно, голосовал против поправок", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Андрей Руднев приехал в Волгоград к подруге из Москвы. Пара прогуливалась вдоль проспекта Ленина. Они подошли к пикетчице и стали фотографировать на телефон ее плакаты.

"Поддерживаем ее по всем лозунгам. Да, власть узурпировал Путин. Для этого использовал Конституцию. Да, мы отслеживаем судьбу Светланы Прокопьевой. Судебный процесс против нее – посмешище над свободой слова и законностью. Да, мы считаем, что в стране сложилась авторитарная власть, и до ГУЛАГа не далеко", - сказал молодой человек.

Девушка по имени Елена поддержала его позицию. "Я согласна с Андреем. Голосовать не ходила и родителей своих отговорила. Мы в те дни отдыхали на даче. Закончу колледж, и мы с Андреем попробуем поступить в иностранный вуз. Может быть, там и останемся. В России опасно становится жить", - считает она.

Работающая пенсионерка Галина Трофимовна, ознакомившаяся с плакатами Галины Тихенко, высказалась в поддержку президента.

"Не вижу здесь ни одного вменяемого плаката. Путина не осуждаю. Репрессий в России нет. Вы вообще не знаете, какие они бывают эти репрессии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Об отсутствии интереса к политике заявил проходивший мимо технолог Павел Зотов. "Не интересует меня политика. Работаю на двух работах, устаю сильно, не до развлечений. Мне свою бы жизнь наладить, что уж там о судьбах родины размышлять", - признался мужчина.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных "Кавказским узлом" граждан.

За время пикета полицейские к Галине Тихенко не подходили, каких-либо провокаций зафиксировано не было, отметил корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщалось, 4 июля в Волгограде член регионального отделения Левого фронта Анатолий Николаенко и представитель реготделения Объединения перевозчиков России Андрей Пуршев провели два одиночных пикета. Они вышли с плакатами "Обнуление Путина - вне закона!" и "Итоги голосования не признаем!".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".