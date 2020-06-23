Имам призвал к самоизоляции на фоне роста смертности в Усть-Джегуте

23 июня 2020, 12:39

Как писал "Кавказский узел", с сегодняшнего дня в Карачаево-Черкесии введен первый этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, возобновили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, стоматологии, автосервисы и автомойки. К 23 июня число заражений коронавирусом в Карачаево-Черкесии достигло 2983, умерли 10 человек. По темпам прироста числа зараженных республика находится на втором месте в СКФО, а доля выздоровевших там самая низкая в регионе. На сегодняшний день активных больных в Карачаево-Черкесии 1980, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В Усть-Джегуте выросла смертность, указал имам За два дня до смягчения режима самоизоляции в республике в соцсетях распространилось видеообращение имама Усть-Джегутинской соборной мечети Нурислама Башиева. Он призвал местных жителей не собираться на похороны и поминки большими группами, отменить праздники, отложить свадьбы. "Будьте терпеливее, когда идете на соболезнования и на похороны. Сидите дома, здесь нет ничего, что вам надо делать. Только родные братья и сестры принимайте в этом участие. Братья, будьте терпеливее, сидите дома, праздники и свадьбы тоже отмените. Многие звонят, чтобы их поженили - оставьте это все", - сказано в видеообращении, опубликованном в переводе с карачаевского языка в Instagram-паблике Рolitika09 21 июня. Имам, снявший видеообращение на усть-джегутинском кладбище, указал на рост смертности. "С 19 мая по сегодняшний день мы похоронили 20-го человека, это очень много. <...> этот уже второй за сегодня", - говорит Нурислам Башиев, указывая в сторону свежей могилы. Он подчеркнул, что речь идет об умерших только в части города. "Это только в Джегуте в районе Джаганса, это только здесь столько умерло, с 19 мая я сам 20 человек похоронил. <...> В одной семье в течении 10 дней троих похоронили", - сказано в видеообращении.

Нурислам Башиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам переболел коронавирусом, в легкой форме. Диагноз был поставлен врачами на основании анализов, отметил он. Имам пояснил что не утверждает, будто все похороненные им 20 человек скончались от COVID-19.

"Многим ставили другие болезни: инфаркт, инсульт, у кого-то почки, у кого-то еще что-то было. Я не ручаюсь, что все умерли из-за коронавируса. Мое обращение было сделано с целью, если можно так сказать, «напугать» людей, чтобы они были более внимательны и дисциплинированы, соблюдали изоляцию. У нас народ такой гордый на Кавказе. Я усилил акцент, чтобы люди поняли опасность. Потому что люди болеют. Я и сам переболел дома. Слава Аллаху, жив. В легкой форме переболел, не выходил никуда, чтобы никого не заразить, чтобы не контактировать", - сообщил Нурислам Башиев.

По данным на 1 января 2020 года, в Усть-Джегуте проживали 30 559 человек, указано на сайте Росстата.

Он также рассказал о многочисленных звонках верующих, у которых умерли близкие. "Бывает, звонят ночью и спрашивают, что делать, если мать умерла. Я говорю, чтобы в больницу везли, там тела омывают. В мечети сейчас не делают омовение покойнику. Мне [даже] в два часа ночи звонят. Я рекомендую все подготовить на кладбище - один имам пойдет и все сделает. У нас был указ, чтобы у нас не собирались, не толпились. На кладбище говорю, чтобы на метр-полтора друг от друга отходили. Когда намаз джаназа (молитва перед погребением. - Прим. "Кавказского узла") делают, то плечом к плечу стоят, а я сказал, чтобы на дистанции держались друг от друга. Слава Богу, прислушались. Родственники максимум 10 человек соберутся, похоронят, и все", - сказал Башиев.

Он уточнил, что тела тех, кто умер от коронавируса или с подозрением на эту инфекцию, везут омывать в морги при COVID-госпиталях. Остальных омывают дома. "Ночью мы, конечно, не хоронили. Это не соответствует исламским законам", - добавил он, указав на неточность перевода своего видеообращения в паблике Рolitika09.

Имам сообщил, что мечети района закрыты с конца марта и пока не открылись. "Мы закрыты очень давно. Пока еще не открываем. Азан (призыв к молитве. - Прим. "Кавказского узла") громкий читаем по городу, но <в мечеть> никто не заходит. Все мечети в нашем районе закрыты", - подчеркнул Нурислам Башиев. Имам также сообщил, что большинство жителей района - карачаевцы-мусульмане. В райцентре Усть-Джегута четыре мечети, в том числе соборная.

Пользователи Instagram согласились с актуальностью призывов имама

К 12.39 мск 23 июня публикация видеообращения имама в паблике Рolitika09 собрала 3489 "лайков" и 188 комментариев. У паблика 82,7 тысячи подписчиков.

Пользователи Instagram согласились, что смертность в Усть-Джегуте необычно высокая. "На кладбище [Усть-Джегуты на видео] новых могил действительно много. Не берусь утверждать, от чего погибли эти люди, но то, что много людей начало умирать, это факт", - написал alan_jash, собрав пять "лайков". "Эти 20 человек [о которых говорит имам] - это умершие только в районе Джеганаса <...>. А Джеганас - эта третья часть Джегуты", - отметил robert_atabiev. "Это просто в одном микрорайоне города. В Джегуте несколько мусульманских кладбищ и, кажется, два христианских кладбища. К сожалению, думается, что в тех кварталах то же самое. Имам говорит лишь об одном участковом кладбище", - написала asiiat5607, собрав 19 "лайков".

Комментаторы сочли призыв имама о самоизоляции актуальным. "Сколько смертей должно быть,чтобы народ воспринимал призывы к самоизоляции как должное?" - возмутился bertaqwey, комментарий которого собрал 14 "лайков". "Если после такого видео люди не будут сидеть дома, то я не знаю, что их может остановить", - указала f._baichorova, собрав четыре "лайка". "Надеюсь, Вас услышат! Спасибо Вам большое!" - поблагодарила radimatsekova. Ее комментарий собрал 13 "лайков".

В Усть-Джегутинском районе заразились коронавирусом 189 человек

С начала эпидемии в Усть-Джегутинском районе зафиксированы 189 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Оперативном штабе по коронавирусу. "Это с самого начала апреля. Общее количество за весь период. По Усть-Джегутинскому району отдельно информации по количеству умерших нет", - сказал представитель оперштаба. Он также сообщил, что население Усть-Джегутинского района составляет 50 027 человек.

В Центре скорой помощи Усть-Джегутинского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что всех заболевших коронавирусом доставляют в госпитали города Черкесска. "Пока еще в Усть-Джегуте своего госпиталя не открыли. Все больные в Черкесске: северный госпиталь, городская больница, туберкулезный госпиталь", - сказал диспетчер скорой помощи, указав, что у них точной статистики заболевших и умерших по району нет. Администрация Усть-Джегутинского района сегодня оказалась недоступна для комментариев.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".