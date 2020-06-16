Ростовская область стала лидером по суточному приросту смертей от COVID-19 в ЮФО

16 июня 2020, 13:39

Из шести умерших пациентов с коронавирусом в Южном федеральном округе за сутки, четыре пришлись на Ростовскую область, регион стал также лидером по общему числу заражений и по активным больным.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Ростовской области 5 мая объявили о смягчении ограничений, введенных ранее из-за эпидемии. Жители региона возмутились открытием некоторых предприятий.

На главной странице "Кавказского узла" не меньше шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 10.35 мск 16 июня в Южном федеральном округе умерли шесть пациентов с коронавирусом. Четверо из них в Ростовской области и по одному в Краснодарском крае и Астраханской области, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, наибольшее количество умерших, у которых был подтвержден COVID-19, в Ростовской области – 71, на втором месте Кубань – 51, на третьем Волгоградская область – 29, далее следуют Астраханская область –25, Калмыкия – 18 и Адыгея – 12 умерших. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в округе возросло до 208, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число заражений COVID-19 за все время эпидемии самое высокое также в Ростовской области – 7799, затем следует Кубань – 5112, на третьем месте Волгоградская область – 4887 заражений, Астраханская область – 2862, Адыгея – 1389 и Калмыкия – 1272.

При этом больше всего пациентов с COVID-19 выздоровело на Кубани – 3794, в Ростовской области 3159, в Волгоградской области – 1859, в Астраханской – 1807, в Калмыкии 868, список замыкает Адыгея с 817 выздоровевшими пациентами.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", наибольшее количество активных больных коронавирусом также в Ростовской области – 4569, затем следует Волгоградская область – 2999, Кубань – 1265, Астраханская область – 1030, Адыгея – 560 и Калмыкия – 386.

В Краснодарском крае, согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, проживали 5,67 млн человек. Население Ростовской области меньше - 4,197 млн человек. В Волгоградской области проживают 2,491 млн человек, в Астраханской области - 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи человек, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".