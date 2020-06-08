Три жителя Дагестана заподозрены в распространении фейков о коронавирусе

08 июня 2020, 18:58

Поводом для уголовных дел в отношении трех жителей Дагестана стало распространение ими в WhatsApp информации о распылении в республике коронавируса с воздуха, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемые при помощи мобильных телефонов в группе мессенджера WhatsApp распространили информацию, будто в Буйнакске и Карабудахкентском районе Дагестана органы государственной власти распыляли с вертолетов COVID-19, что привело к смерти людей и животных, говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Дагестану.

В отношении троих жителей республики возбуждены уголовные дела по статье о распространении под видом достоверной заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ч. 1 ст. 207 УК РФ), отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Комментариями подозреваемых или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает

В Дагестане на 8 июня зафиксировано 5970 случаев заражения коронавирусом, 308 человек скончались, сообщил сайт Стопкоронавирус.рф. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Помимо смертей от коронавируса, в Дагестане от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, умерло 820 человек, приводятся 22 мая данные представителя федерального медицинского центра Ирины Трагиры на сайте мэрии Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, указано в справке"Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".