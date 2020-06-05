Жители Дагестана раскритиковали работу маршруток из-за риска заражения

05 июня 2020, 21:17

Махачкалинцы опасаются пользоваться маршрутками в условиях пандемии коронавируса. Водители маршруток признали, что ради минимизации убытков подолгу простаивают, набирая пассажиров, и пускают в салон людей без масок. Власти увеличивают риск заражения людей, вынуждая их пользоваться общественным транспортом вместо личного, заявила жительница республики.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 19 апреля на въездах в города и районы Дагестана были установлены блокпосты. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. Это вынужденная мера, заявил глава МВД Дагестана после недовольства в соцсетях.

В Махачкалу не пускают на личном автомобиле, что вынуждает людей пользоваться общественным транспортом, где риск заражения выше, указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дагестана Ума.

31 мая эта жительница республики отправила сообщение на SMS-сервис "Кавказского узла". "У нас в маршрутке пока не набралось 15 человек, мы не тронулись с места, хотя пришлось ждать пару часов на автостанции. Пытались ехать на своем авто - бесполезно, не дадут, сто раз спросят, какой целью едете. Неизвестно, сколько человек в маршрутке были, может, больны <...> Я не стану сама контактировать, но в маршрутке это не возможно - один чихнет, и все", - написала Ума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что в тот жень, 27 мая, ехала на маршрутном такси из Буйнакска в Махачкалу. "Пришлось сесть на междугороднюю маршрутку. Она не поехала, пока не заполнилась полностью – 15 человек. На посту нас остановили, прождали около 20 минут. Было жарко, некоторые пассажиры без масок. Водитель был в маске", - рассказала жительница Дагестана.

Водители несут убытки

График выезда маршрутных такси с конечной остановки и время под посадку пассажиров утверждает компания, выигравшая конкурс на право перевозки пассажиров, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев. "Нигде не указано, что водитель должен ждать полного наполнения маршрутки. Но однозначно трактовать эту ситуацию нельзя. Маршрутки на популярных направлениях - к примеру, в Хасавюрт, - наполнялись и за пять минут, намного быстрее графика", - отметил Набиев.

Он отметил, что в условиях пандемии резко упал пассажиропоток, доходы водителей сократились в три-четыре раза. Вопрос соблюдения графика стоит очень остро из-за того, что если маршрутка будет стоять, пока наберет достаточно пассажиров, то останутся без работы другие водители на рейсе, указал Набиев. С другой стороны, если водитель выедет без достаточного количества пассажиров, он будет работать себе в убыток, добавил он.

По словам Исалмагомеда Набиева, одна из транспортных компаний Махачкалы снизила стоимость путевого листа для водителей с пяти до трех тысяч рублей в месяц. "Но все равно, так как нет пассажиров, они работают в убыток. Водители говорят мне: мы сидели бы дома, но вынуждены полупустыми выходить в рейс, так как надо отработать путевку", - рассказал Набиев.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, водители и пассажиры в общественном транспорте обязаны надевать маски, сообщил руководитель профсоюза. На конечном пункте транспорт подлежит дезинфекции, уточнил он.

Сегодня маршрутные такси на автостанции "Южная" в Махачкале простаивали в ожидании пассажиров. Стояли и машины, в которые сели по пять-шесть пассажиров. На самой автостанции людей было немного, причем большинство из них было без масок. Пассажиры в маршрутках сидели в масках, но у некоторых они были приспущены. Все водители были в масках, передал корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии".

Один из водителей пояснил, что не запрещает садиться в салон людям без масок. "Говорим, что надо одевать маски, но требовать и, тем более, высаживать не можем. Видите, и так нет людей. Может, полупустым ехать придется", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". С начала пандемии заработка почти нет, посетовал водитель.

Обычно по пятницам бывало много пассажиров, теперь людей нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель маршрутного такси "Махачкала - Дербент". По его словам, план по пассажирам водителям не снизили, и они работают почти в убыток. "Раньше 15 пассажиров набирались за 15-20 минут, теперь приходится ждать более часа. Меньше людей уже невыгодно перевозить, но что делать?" - заключил водитель.

Жители Дагестана опасаются пользоваться маршрутками

Бухгалтер Саида сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ездит на работу, но пользоваться маршрутками перестала. "Раньше ежедневно ездила на работу в маршрутке. Сейчас боюсь заразиться, езжу на такси. Выходит дороже, но безопасней", - пояснила махачкалинка.

Житель Махачкалы Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работает на стройке и едет на работу с пересадками на двух маршрутных такси. Заполняемость, по его словам, зависит от времени суток и самого маршрута. "Сейчас маршрутки полупустые. До пандемии с 8 до 9 часов утра и с 5 до 7 часов вечера поймать маршрутку иногда было проблематично. Я надеваю маску и стараюсь сесть отдельно", - отметил махачкалинец.

Маршрутки между Каспийском и Махачкалой заполнены и сейчас, они отъезжают каждые 10-15 минут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Каспийска Умахан. "Я живу в Каспийске, а работаю в Махачкале. Не люблю тесные маршрутки, пользовался автобусом, что было и дешевле. Теперь автопредприятие обанкротили, и автобусы не ездят. Приходится пользоваться маршруткой, соблюдая правила гигиены", - сказал он.

"Я учусь в университете, пользуюсь маршрутом №25. В период учебы она всегда была полной. Сейчас сижу дома, но пару раз пришлось недавно ехать на этой же маршрутке - она была почти пуста", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Мадина.

Горожанин Керим сообщил, что его предприятие закрыто, и он перестал пользоваться общественным транспортом регулярно. "Бывало, по утрам, когда люди спешат на работу и учебу, с конечной точки за пять минут набирались пассажиры. По дороге бывало много голосующих, водитель иногда подбирал их, хотя мест не было, и приходилось ехать стоя", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дагестан занимает седьмое место в России по количеству случаев заражения с начала пандемии и четвертое место по числу умерших от COVID-19, которых на сегодняшний день 288, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

В Дагестане в период пандемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что это также последствие COVID-19, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира пояснила, что диагноз "внебольничная пневмония" часто ставится только потому, что взятие мазков на коронавирус в Дагестане затягивается, а результаты анализов подтверждаются слишком долго. По ее данным, от внебольничной пневмонии в республике умерли 820 человек, сообщается в публикации от 22 мая на официальном сайте администрации Дербента. При этом от коронавируса, согласно статистике Роспотребнадзора, к тому же дню скончались только 65 человек.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".