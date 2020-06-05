Кадыров отреагировал на сообщения о симптомах коронавируса у вице-премьера Чечни

05 июня 2020, 16:46

Заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов здоров, заявил Рамзан Кадыров в ответ на публикации о госпитализации вице-премьера. В подтверждение этих слов Кадыров распространил видео с Висмурадовым.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров за последние две недели дважды опровергал сообщения о собственной болезни. Так, на фоне отсутствия главы Чечни на публике с 15 по 26 мая появилась информация о его госпитализации с подозрением на коронавирус. Кадыров в прямом эфире в Instagram заявил, что проходил плановый медосмотр в московской больнице. Вечером 28 мая журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что Рамзан Кадыров и его лечащий врач прилетели в Москву. Пользователи соцсетей вновь озвучили версию о болезни главы Чечни. Кадыров заявил на это, что здоров, а в Москву не летал.

На видео заседания Оперативного штаба в Грозном, которое провел Кадыров после длительного отсутствия на публике, пользователи соцсетей заметили на руке главы Чечни медицинский катетер. На следующий день, 27 мая, Кадыров на камеру закатал рукава своей одежды, чтобы показать, что катетера у него нет, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

Информацию о пневмонии у Абузайда Висмурадова озвучил поздно вечером 4 июня Telegram-канал "112". "Абузайд Висмурадов лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса", - говорится в сообщении. Ссылок на источник информации в публикации нет.

Это сообщение распространили "Кавказ. Реалии", "Газета.ру", "Чемпионат" и другие издания.

Висмурадов, известный как "Патриот" - друг детства Рамзана Кадырова, ранее командовавший СОБР "Терек" и являвшийся личным охранником главы Чечни. 20 февраля 2020 года он был назначен на должность заместителя председателя правительства республики. В новой должности Висмурадов курирует силовой блок, говорится в его биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Помощник главы Чечни, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев в ночь на 5 июня опубликовал видеоролик, записанный Рамзаном Кадыровым в качестве комментария к информации о болезни Абузайда Висмурадова. "Различные телеграм-каналы <...> и даже некоторые новостные агентства утверждают, что заместитель председателя правительства ЧР по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов госпитализирован в одну из больниц Грозного с диагнозом коронавирус. Я решил поинтересоваться у главы ЧР, мобильного репортера ЧГТРК "Грозный" Рамзана Ахматовича Кадырова так ли это на самом деле", - написал Ахмед Дудаев.

На видео улыбающийся Висмурадов сидит на диване за накрытым столиком в богато декорированном помещении. "Сегодня 4 июня, время 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что Патриот... мы вместе сидим, кушаем, фильм смотрим", - произносит за кадром Рамзан Кадыров.

К 16.46 мск 5 июня эта публикация собрала 1868 просмотров и 200 комментариев. У страницы Ахмеда Дудаева 263 тысячи подписчиков.

Пользователи соцсети осудили распространителей информации о болезни Висмурадова. "Как можно говорить, что человек заболел, да и еще распространять это?" – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя kazbek_voin. "Поэтому я не доверяю недостоверным источникам информации, много фейков", - высказался __argunec__. "Если человека в соцсетях или в телевизоре не видно, значит он в больнице. Что за логика у этих людей?" - написал heroes_of_chechnya.

Аналогичные комментарии оставили под видео с Висмурадовым и читатели Instagram-паблика ЧГТРК "Грозный". "Они что, начали в алфавитном порядке по фамилиям выдумывать слухи о заражении соратников Кадырова?" - предположил kings__.man.__. "Даже если бы заболел, что тут сенсационного было бы? Все мы люди, все мы болеем", - считает rashidova_ms.

К 16.46 мск 5 июня эта публикация собрала 4667 просмотров и 114 комментариев. У паблика 830 тысяч подписчиков.

Висмурадов неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные с деятельностью бойцовского клуба "Ахмад". Так, в 2016 году президент Союза ММА России Федор Емельяненко в своем аккаунте в Instagram заявил о недопустимости детских боев на турнире в Грозном. "Вопрос, кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам", - написал на это Висмурадов. В марте 2019 года пользователи соцсетей бурно отреагировали на высказывания Абузайда Висмурадова, допущенные им после боя за титул лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе. Эмоциональные высказывания после боя Керимова и Дудаева действительно имели место быть, однако они были адресованы рефери, заявил позднее Висмурадов.

До видео с Висмурадовым опровергалась информация о болезни главы Минздрава

Ранее пользователи Instagram также выразили обеспокоенность тем, что ежедневные сводки о ситуации с коронавирусом 19 и 20 мая, вопреки обыкновению, зачитал не глава Минздрава Эльхан Сулейманов. После двухдневного перерыва Сулейманов появился в эфире, он объяснил свое отсутствие на публике "пиком пандемии". На видео министр в защитном костюме, респираторе и специальных защитных очках - он сообщает, что находится в так называемой "красной зоне" больницы. Однако это видео посеяло новые сомнения. Больничный коридор, где снято видео с главой Минздрава Чечни Эльханом Сулеймановым, идентичен интерьеру больницы в Москве, что не исключает того, что министр находится в столице, предположили СМИ. На последних видео о коронавирусе Сулейманов выглядит болезненно, отметили пользователи соцсети.

Рамзан Кадыров 27 мая в прямом эфире в Instagram попросил министра поклясться, что тот не болел коронавирусом. "Я могу антитела сдать и доказать, что нет у меня антител. Клянусь Аллахом, не болел", - заявил Эльхан Сулейманов.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".