Свыше половины заражений COVID-19 на Южном Кавказе зафиксировано в Армении

02 июня 2020, 02:49

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 16 061. За сутки в регионе выявлено 396 новых зараженных, умерли 13 человек.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 31 мая общее количество случаев инфицирования коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 15 666. Число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 207 за счет четырех смертей в Армении и двух в Азербайджане.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом подтвердили 26 февраля, в Азербайджане - 28 февраля, а в Армении первый случай инфицирования был зафиксирован 1 марта. 7 апреля о первых случаях заражения коронавирусом заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях COVID-19 позже всех - 6 мая. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

В странах Южного Кавказа за сутки 31 мая - 1 июня выявлено 389 новых случаев заражения коронавирусом. Больше половины из них, 210 случаев, пришлось на Армению, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по новым случаям заражения и по общему количеству инфицированных - всего с начала эпидемии в стране выявлено 9294 случая COVID-19, 3402 пациента выздоровели. В процентном соотношении на Армению приходится 57,8% всех случаев коронавируса на Южном Кавказе.

В Азербайджане в течение суток зафиксировали 168 новых случаев коронавируса, к 1 июня общее число зараженных в стране достигло 5662, из них 3508 пациентов выздоровели. На Азербайджан приходится чуть больше трети всех случаев COVID-19 на Южном Кавказе - 35,2%.

В Грузии за сутки выявили 11 новых случаев коронавирусной инфекции, общее их число в стране составило 794, выздоровели 624 человека. Таким образом, всего в трех странах Южного Кавказа на 1 июня зарегистрировано 15 тысяч 948 случаев COVID-19.

На 100 тысяч населения в Армении приходится 320,57 случая инфицирования, в Азербайджане этот показатель составляет 56,21, в Грузии - 21,33.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за сутки 31 мая - 1 июня зафиксировали семь новых случаев инфицирования коронавирусом. Четыре из них пришлись на Южную Осетию, три - на Нагорный Карабах.

Всего в Южной Осетии к 1 июня зарегистрировано 42 случая коронавируса - всего с начала эпидемии в регионе получили 43 положительных результата тестов на COVID-19, однако один из них впоследствии был опровергнут. 30 человек в Южной Осетии признаны выздоровевшими. В Нагорном Карабахе зарегистрировано всего 43 случая коронавируса, выздоровели 26 человек. В Абхазии число инфицированных не изменилось - их, по данным местных органов власти, 28 человек, из них выздоровели 23. Таким образом, всего на Южном Кавказе к 1 июня подтвержден 16 тысяч 61 случай коронавирусной инфекции.

По числу смертельных случаев в регионе лидирует Армения - к 1 июня там зарегистрировано 139 летальных случаев, из них восемь - за последние сутки. Власти страны уточнили, что в эту статистику попали лишь те люди, чья смерть была признана результатом осложнений коронавирусной инфекции, однако помимо них "55 человек, инфицированных COVID-19, умерли по иным причинам".

В Азербайджане за весь период эпидемии умерли 68 человек, из них пять скончались в течение суток 31 мая - 1 июня. В Грузии летальных исходов в последние сутки зафиксировано не было, всего в стране насчитывается 12 смертей, связанных с коронавирусом.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за все время пандемии зарегистрирован только один летальный случай, 26 апреля пожилая женщина с коронавирусном умерла в Абхазии. Общее число жертв коронавируса в регионе на 1 июня составило, таким образом, 220 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".