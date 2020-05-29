Пациент на аппарате ИВЛ. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

29 мая 2020, 11:05

Восемь случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Грузии за сутки

Число пациентов с коронавирусом в Грузии выросло за сутки до 746, сообщили власти. В стране возобновлена работа всех видов общественного транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 мая в Грузии было зафиксировано 738 зараженных коронавирусом, несмотря на то, что за сутки инфекция подтвердилась только у троих пациентов, власти страны призвали жителей носить маски.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

По данным правительственного сайта, посвященного ситуации по коронавирусу в Грузии, в стране на 29 мая подтверждено 746 случаев заражения COVID-19, общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет 12. Еще три пациента вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших возросло до 576, на карантине остаются 2966.

Из восьми новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Грузии, шесть среди пациентов на карантине, два – из Болниси. Все восемь зараженных находятся под наблюдением врачей, сообщила 29 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В общей сложности на лечении находятся 40 пациентов с коронавирусом, 158 под наблюдением врачей в стационарах. "В течение дня и ночи было получено 8 подтвержденных случаев и сегодня им будет проведен один быстрый тест, и будет проведено исследование <...> Ни один из пациентов не является пожилым, среди них один 16-летний подросток", – пояснила Эзугбая. Три пациента Тбилисской инфекционной больницы, состояние которые ранее оценивалось как критическое пошли на поправку, добавила она.

В селе Квемо-Болниси Болнисского муниципалитета Грузии с сегодняшнего дня начнется широкое тестирование жителей на коронавирус. В регионе будут работать девять групп медперсонала, в том числе семь из Национального центра по контролю заболеваний и две из местного центра здравоохранения. Тестирование пройдут более 500 человек. Между тем, в муниципалитете Болниси подтвердились еще два новых случая заражения коронавирусом, один из них в Квемо-Болниси. Всего число подтвержденных случаев коронавируса в Болниси составляет 165, сказал 28 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" сотрудник мэрии Болниси, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Грузии запретили использовать кондиционеры

В Грузии начали работу все виды общественного транспорта. При поездке в общественном транспорте, жителям необходимо соблюдать правила самоизоляции, в том числе носить маску. По словам мэра столицы Кахи Каладзе, соблюдение правил будет контролироваться полицией. Поездки стоя в маршрутках запрещены. Кроме того в общественном транспорте запрещена работа кондиционеров, поскольку это способствует распространению вируса. На входах в станции метро с утра 29 мая вывешены информационные плакаты, на которых указано, что жителям, не разрешается входить в подземку без масок. Сотрудники метро призывают пассажиров соблюдать дистанцию. Также территория разделена полицией желтой лентой, которая разделяет вход и выход, таким образом контролируя социальную дистанцию.

Власти Грузии решили не продлевать режим чрезвычайного положения, который закончился 21 мая. "Однако вирус никуда не делся, и мы все должны понимать, что [...] необходимость соблюдать социальную дистанцию и требования медицинских работников становится еще более важной", - сказал премьер-министра Георгий Гахария.

"Перед началом рабочей смены, сотрудники метро проходят термоскрининг, у них есть маски и дезинфицирующие растворы. Для контроля за пассажирами на территории метро работают патрульные полицейские", – рассказал 29 мая в эфире грузинского "Первого канала" начальник станции метро Технического университета Зураб Ткешелашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"С понедельника, 1 июня смогут работать все виды магазинов, включая торговые центры, все виды открытых и закрытых рынков и рестораны открытого типа. Это произойдет 1 июня", – заявил 28 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" премьер-министр Грузии Георгий Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла"

Использование бытовых кондиционеров в офисах, банках, магазинах и прочих заведениях, предполагающих скопление людей, ограничено. "Те кондиционеры, которые обычно используются у нас, не подают воздух снаружи, а он циркулирует внутри помещения. К сожалению, их использование сопряжено с высоким риском [распространения коронавируса]. Если кондиционер не подает воздух снаружи, его использование опасно. Я знаю, что летом будет жарко, нам будет трудно, мы к этому привыкли, но их использование пока не разрешается", –  сказал 28 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" замруководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Грузия пригласила российских экспертов в лабораторию Лугара", "Три новых случая коронавируса в Грузии выявлены в карантинной зоне", "Грузинские бизнесмены попросили власти помочь открытию кафе и ресторанов".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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