Грузинские бизнесмены попросили власти помочь открытию кафе и ресторанов

27 мая 2020, 15:01

Власти Грузии разрешили с 1 июня начать работу тем ресторанам и кафе, у которых есть площадки на открытом воздухе. Предприниматели, располагающие только закрытыми помещениями, попросили предоставить им места под летние кафе.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая власти Грузии приняли решение отменить чрезвычайное положение в стране, введенное в связи с эпидемией коронавируса. При этом ряд ограничений, в том числе в сфере туризма, сохранился. Местные жители рассказали о проблемах с покупкой одежды, обуви, сантехники, электротоваров. Некоторые признались, что из-за отсутствия заработка придется отказаться от летнего отдыха. Туроператоры ожидают снижение потока иностранных туристов, за счет которых развивалась эта сфера.

За минувшие сутки число случаев заражения в Грузии выросло на три и достигло 735. При этом 557 человек выздоровели, 12 скончались, сообщается на правительственном сайте StopCoV. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

В Грузии досрочно отменяют ряд ограничений

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации правительство приняло решение досрочно отменить ряд ранее введенных ограничений, объявил сегодня на брифинге премьер-министр страны Георгий Гахария. По его словам, с 1 июня смогут возобновить работу все рестораны и кафе с открытыми площадками. Кроме того, с 8 июня смогут начать работу гостиницы, которые пройдут проверку и получат разрешение у Минздрава. Магазины всех типов открываются с 1 июня. Гахария отметил, что открывающиеся объекты будут работать по особым правилам, содержание которых будет оглашено позже.

"С 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил – всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного", - перевел слова Гахарии корреспондент "Кавказского узла". Премьер добавил, что с 8 июня заработают все виды междугороднего транспорта.

Премьер также отметил, что наряду со снятием ограничений ужесточается контроль за международными грузовыми перевозками, так как ранее водители-дальнобойщики становились разносчиками инфекции.

По словам премьера, специалисты уверены, что масштаб внутренней передачи коронавируса в Грузии в настоящее время очень небольшой и риски эпидемии сильно уменьшились. "Мы должны сохранить существующий низкий темп распространения вируса", - подчеркнул премьер. Он добавил, что до прекращения пандемии нужно продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Бизнес попросил власти о помощи

Владельцы ресторанов, кафе и баров создали инициативную группу и обратились к властям с просьбой включить их в работу над проектом условий для приема посетителей в закрытых помещениях. Они также попросили предоставить им свободные муниципальные площади в центре города под летние кафе. "В начале июня разрешено возобновить работу кафе открытого типа, но неизвестна дата открытия залов для приема посетителей. Мы обращаемся с просьбой к властям предоставить неиспользованные открытые пространства заведениям закрытого типа", - пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов петиции, Давид Лежава.

Кроме того, инициативная группа попросила о налоговых льготах и настаивает на снижении процентов по кредитам в коммерческих банках. Лежава уточнил, что петиция направлена правительству Грузии 26 мая.

Часть кафе и ресторанов после введения ограничений стала доставлять блюда на дом. В одном из таких кафе в центре Тбилиси корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что с самого начала карантина развозят заказы клиентам с помощью курьерской компании. Во время карантина количество заказов у кафе даже увеличилось, отметил сотрудник кафе. Сейчас кафе планирует установить на улице столики и там принимать посетителей. "Мы готовы к приему посетителей и в зале. Сократим количество столиков, чтобы была соблюдена необходимая дистанция", - сообщила менеджер кафе Магда.

Сотрудница одного из тбилисских ресторанов, не пожелавшая представиться, рассказала, что этот ресторан закрыт с конца марте, а открытой площадки у заведения нет. На дом и на вынос в ресторане еду не готовят. При этом ресторан арендует помещение и ежемесячно выплачивает арендную плату и оплачивает коммунальные услуги. "Люди, работающие в этой сфере, остались без доходов – дизайнеры, музыканты, технический персонал и другие сотрудники", - добавила сотрудница ресторана.

В период карантина без работы остались и сотрудники баров, которые также не осуществляют доставку на дом. Сотрудник одного из таких баров в центре Тбилиси сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заведение закрыто, всех работников отправили в неоплачиваемый отпуск. Помещение бара находится в собственности его владельцев, они оплачивают только коммунальные услуги. Бар планирует возобновить работу в начале июня, поскольку перед зданием есть пространство для установки столиков, отметил сотрудник бара.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".