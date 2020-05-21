Тестирование на вирус COVID-19. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

21 мая 2020, 18:33

Число умерших от коронавируса в Азербайджане выросло до 44

После смерти еще одного пациента с COVID-19 число жертв инфекции в Азербайджане достигло 44. С начала пандемии в стране зафиксировано 3749 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая в Азербайджане от коронавируса скончался 43-й пациент, число случаев заражения с начала пандемии достигло 3631.

За сутки скончался зараженный коронавирусом пациент 1956 года рождения, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Оперативного штаба при правительстве Азербайджана.

Зафиксировано 118 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 3749 человек. Из них 2340 излечились, 44 умерли. Активных больных 1365, они находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 42 больных оценивается как тяжелое, 60 – как средней тяжести, у остальных оно стабильное.

За все время проведены 252 496 тестирований на коронавирус.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дагестанские имамы рассказали о строгом соблюдении карантина в мечетях", "Правительство Грузии объявило об отмене чрезвычайного положения", "Число смертей от COVID-19 в Армении достигло 70".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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