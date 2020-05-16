Пользователи соцсети поспорили о месте психологии в исламе

16 мая 2020, 20:05

Верующим нужно искать ответы на свои вопросы в Коране, а не обращаться к психологам, считает часть комментаторов видео о востребованности специалистов Ассоциации психологической помощи мусульманам. В современном мире люди должны использовать все, что работает на их благо, заявили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", телефон горячей линии Ассоциации психологической помощи мусульманам (АППМ) с начала месяца Рамадан стал частью Всероссийской горячей линии помощи мусульманам, целью которой является оказание психологической, юридической, социальной и духовной помощи нуждающимся. Ежедневно специалисты линии принимают звонки из разных регионов России, в том числе из Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, сообщили организаторы.

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 24 апреля, а завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Сообщение о том, что в первый день месяца Рамадан открылась горячая линия помощи мусульманам, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "На территории России начал действовать многоканальный телефон Всероссийской горячей линии психологической и юридической помощи мусульманам", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В Ассоциации психологической помощи мусульманам отмечают, что мусульманские психологи очень востребованы. Об этом рассказывается в видео на YouTube-канале "Алиф ТВ", у которого 772 тысячи подписчиков.

"Вопросы о смысле жизни и месте в ней во все времена тревожили умы и души людей. Сегодня мы особенно часто поддаемся депрессии. Многих поглощают тревоги и страхи. Верующие не исключение. Но для эффективной помощи нужны специальные подходы и методики, учитывающие культуру и мировоззрение человека. Именно эту задачу со стороны психологов и взялась решать ассоциация", – говорится в видео. В нем приводится комментарий председателя правления ассоциации Ольги Павловой, которая указала на то, что многие специалисты, работающие в организации, получают религиозное образование в исламских российских вузах.

Видео, размещенное 27 апреля, набрало 4 411 просмотров и 75 комментариев. Комментаторы высказали различные мнения относительно того, стоит ли мусульманам обращаться за помощью к психологам.

"Психологи очень нужны, западные психологи учат быть эгоистами и хищниками... мне самой нужна была помощь, не с кем было поговорить. Искала именно мусульманского психолога. Но с помощью Аллаха сердце успокоилось. Прибегайте к терпению и намазу, мольбе. Молодцы", – пишет Светлана Нуриева.

"Психология, как и вся философия – это сунна атеистов, идолопоклонников и прочих агностиков. За всем этим 100% стоит шайтан, иблис выдумал этот путь для того, чтобы отвратить невежественных людей с прямого пути. Всё исцеление в Коране, а тому, для кого недостаточно Аллаха, тому творения ничем не помогут", – отмечает там же БаракаЛлаху фикум.

Согласен с ним и пользователь под ником БЛОГ ДЛЯ МУСУЛЬМАН. "Когда в какой-то местности исчезает религия, духовная её практика, отсутствуют духовные наставники, люди вынуждены обращаться к психологам для успокоения души. Считаю, что это нехорошая тенденция – увеличение психологов в исламе и их востребованность. Значит, есть серьёзная брешь в духовной практике. Психология востребована на Западе, где люди вытеснили религию и национальные традиции из своей жизни, заменив их псевдосвободой. Но душа принадлежит Аллаху, и только поминанием Его успокаиваются сердца", – высказывает он свое мнение.

"В исламе нет психологии, вся психология выдумана шайтаном для того, чтобы сбить людей с правильного пути!" – заявляет и пользователь под ником Различение. "Нельзя такого допускать! Психология эта от шайтана! Это фитна (арабское слово, означающее хаос, смуту, – прим. "Кавказского узла")! Только Аллах может помочь душе, это все неправильно!" – также уверен Justin Lake.

Критикам противостоят другие комментаторы, которые считают, что в современном мире люди должны использовать все, что работает на их благо.

"Психологическая помощь – это мировая практика. Ничего не стоит на месте, идет развитие многих областей. Сейчас современное время, а не средневековье. […] Все нуждаются в Боге. […] Большинству людей нужна помощь психолога", – отмечает, в свою очередь, Наталья Кононенкова.

"Многие мусульмане приходят к врачу, и тут понимаешь, что это психосоматическое заболевание, и зачастую нужна квалифицированная психологическая помощь. В особенности после изнасилования или других нарушений, когда до психиатра рано. Психология – это тоже направление медицины, смотря как к этому подойти. Рада, что есть мусульманские психологи, которые смогут правильно, не нарушая шариата, объяснить человеку его проблему", – пишет Альбина Альбина.

"Братья, не мог пройти мимо, когда увидел столь много гневных отзывов. Я считаю, дело этих людей является праведным. В прошлом я получал психологическое образование, но не работаю по специальности. Есть множество психологических направлений, которые не идут в разрез с исламом. И есть люди, которые действительно нуждаются в реабилитации. Бывают матери, которые теряют своих детей, бывают люди, которым просто не с кем поделиться своей бедой или которые просто стесняются быть не понятыми. Я знаю, что лекарство от всех болезней души это славный Коран. Но не могут все люди быть одинаково сильными, иногда просто нужен тот, кто может поддержать в трудной ситуации, а его может не оказаться рядом", – попытался примирить участвующих в споре Alex Sav.

На сайте Ассоциации психологической помощи мусульманам есть отзывы тех, кто воспользовался помощью ее специалистов. "Я очень рада, что в свое время обратилась в ваш центр за психологической помощью. […] Я оставляю отзыв на странице из тех побуждений, чтобы другие сестры проявляли больше решимости и не стеснялись обращаться к специалистам за психологической помощью. К сожалению, среди мусульман существует множество стереотипов касательно психологии, хотелось бы, чтобы наша община была более просвещенной в этой теме", – пишет автор одного из отзывов.

Практики психологической помощи мусульманам и мусульманкам весьма востребованы на Кавказе, заявил ранее "Кавказскому узлу" советник Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края Руслан Машитлев. "Многие мусульмане не выносят свои проблемы на поверхность – боятся, стесняются. Нет привычки, как считают многие, жаловаться. В лучшем случае люди идут о проблемах разговаривать с имамом мечети. Либо анонимно, скрываясь под псевдонимами, обсуждают какие-то проблемы на психологических ресурсах", – пояснил он, добавив, что на Кавказе должны быть собственные квалифицированные психологи, которые наряду с этим должны быть сами практикующими мусульманами, чтобы могли сопоставлять исламские знания со знаниями психологии и помогать в конкретных делах.

Ранее сообщалось, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан проходит в чрезвычайно сложных условиях, связанных с пандемией. Имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа заявили, что из-за коронавируса Рамадан проходит без коллективных молитв и уединения в мечети. Жители юга России в условиях ограничительных мер молятся дома и проводят вечерние разговения в семейном кругу.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Коране, Рамадане и Ураза-байраме. Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".