121 новый случай коронавируса зафиксирован в Азербайджане

14 мая 2020, 20:09

Число случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигло 2879, из них 121 случай зафиксирован за сутки. В стационарах проходят лечение более тысячи инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая общее число заразившихся коронавирусом в Азербайджане составляло 2 758, количество смертельных случаев - 35.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

В Азербайджане выявлен 121 новый случай инфицирования COVID-19. При этом за последние сутки выздоровели 44 пациента. Общее число заразившихся COVID-19 в стране составило 2879, из них 35 умерли, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров.

На лечении в медучреждениях специального режима находятся 1011 больных. Состояние 29 из них оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести, остальных - стабильное. В стране было проведено 214 291 тестовое исследования для выявления коронавируса. За период эпидемии излечились и были выписаны из больниц 1833 человека, проинформировал оперштаб.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".