Пользователи Instagram раскритиковали жителей Дагестана за надпись "Сталин" на склоне горы

14 мая 2020, 19:26

При Сталине народы Кавказа подвергались репрессиям, и увековечивать его имя на склоне горы в Ахтынском районе Дагестана неуместно, заявили пользователи Instagram под видео, на котором мужчины побелили каменную надпись "Сталин".

Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал в 2019 году правозащитник Олег Орлов.

Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, следует из результатов опроса "Левада-центра", опубликованных 16 апреля 2019 года. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи.

Пост об акции в честь Сталина, устроенной несколькими жителями Дагестана, был опубликован сегодня в паблике pro_chechnya. Подписчиками сообщества являются 400 тысяч пользователей Instagram, публикация за 18 часов получила 1401 отметку "нравится" и собрала 446 комментариев.

На видео несколько мужчин - в кадре появляются всего четыре человека - находятся на склоне горы. Один мужчина наносит побелку на камни, выложенные на земле в виде букв, другой рядом с ним машет руками, третий на отдалении разговаривает по мобильному телефону. В кадре видны ведра и канистра с побелкой, а также красные флаги с белыми буквами. Флаги свернуты, прочитать, что на них написано, нельзя. Мужчина, который ведет съемку, поворачивает камеру на себя и приветствует зрителей. Также в посте опубликована фотография, сделанная с высоты - на снимке видно, что на склоне горы белеет надпись "Сталин".

"На склоне горы в Ахтынском районе Республики Дагестан местные жители выложили из камней надпись СТАЛИН", - говорится в публикации. Когда было сделано видео, в посте не уточняется. "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о месте съемки видео и данными о времени съемки.

Подписчики паблика осудили мужчин на видео за прославление Сталина. Многие комментаторы оставили под публикацией проклятия в его адрес. "Сталин их не депортировал, потому (они его) любят", - написал sig_sauer_9595.

Рамзан Кадыров в годовщину восстановления Чечено-Ингушской АССР проклял Иосифа Сталина за депортацию чеченцев и ингушей в годы Великой Отечественной войны. В ходе операции "Чечевица", проведенной советскими спецслужбами, были вынуждены покинуть свои дома почти 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Также на "Кавказском узле" опубликованы материалы о сталинской депортации карачаевцев, балкарцев и калмыков.

"А кто эти сталинофилы вообще? (...) надо бы их заставить стереть все и на общегородской субботник каждого на месяц", - считает aslambeck9758. "Этих четверых срочно к Сталину отправить, чтобы не скучали", - предложил red._squad_.



"Прошу прощения за своих таких соотечественников", - написал dagestanets2012. "Мне иногда так стыдно бывает за своих земляков, некоторых так называемых дагестанцев", - написал m_khaybulaev_.



Некоторые пользователи призвали мягче реагировать на акцию поклонников Сталина. "Ну написали "Сталин", теперь что они изгои? Разве в Исламе у нас так надо делать? людей наставлять надо, если что не так, помогать, а не осуждать", - возразил ahiles1687.

"Эта надпись там несколько десятков лет стоит и время от времени просто перекрашивают, не надо тут наговаривать. По нему скучают в основном старики, для которых Сталина и Ленина делали культами. Не нужно провоцировать. Все мусульмане знают, что от рук коммунистов наша религия страдала 70 и более лет", - отметил _suleymanov_suleyman._.



Ахтынский район Дагестана граничит с Рутульским, Курахским, Магарамкентским и Докузпаринским районами республики, а также с Азербайджаном. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана.

Репост публикации pro_chechnya появился в паблике online_chechnya, подписчиками которого являются 48,8 тысяч пользователей. В этом сообществе пост получил 159 отметок "нравится" и собрал 101 комментарий. В крупных дагестанских сообществах - к примеру, пабликах tut.dagestan, lifedagestan и eto_dagestan с аудиторией от 593 тысяч до 1,5 млн пользователей - "Кавказский узел" не обнаружил упоминания об этой акции в честь Сталина. В пабликах, посвященных Ахтынскому району, постов об этом по состоянию на 19.00 мск 14 мая также не обнаружено.

В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст, но грузинские коммунисты продолжают добиваться восстановления демонтированного памятника.

В августе 2016 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение ветеранов присвоить международному аэропорту Волгограда название "Сталинград". Инициатива по переименованию волгоградского аэропорта в "Сталинград" является неуместной и спекулятивной, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.