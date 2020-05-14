Росздравнадзор выявил недостаток лекарств и тест-систем в Дагестане

14 мая 2020, 10:35

В Дагестане проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус из-за дефицита тест-систем, в больницах не хватает лекарств, а работа медучреждений налажена не на должном уровне, отметил Росздравнадзор.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 13 мая в Дагестане зафиксировано 2997 случаев заражения коронавирусом, 1107 пациентов излечились, 26 скончались. Дагестан находится на первом месте среди республик СКФО по общему числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, по их суточному приросту, а также по числу болеющих на сегодняшний день. Еще 8 мая Минздрав России признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране. Однако председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи назвали официальные цифры по коронавирусу в Дагестане заниженными. Владимир Васильев заверил, что у властей региона нет цели скрывать подлинную статистику.

Нарушения были выявлены после проверки, проведенной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В Дагестане проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус, по причине дефицита тест-систем и расходных материалов, не организована на должном уровне работа больниц, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-2019. Медучреждения недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты, сообщил сегодня на своем сайте Росздравнадзор.

Также выявлен дефицит медработников, отсутствие системы мониторинга пациентов, лечащихся в больницах, отсутствие собственного производства медицинского кислорода, проблемы в обеспечении кислородом больных и длительные сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования, отметил Росздравнадзор. "По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено территориальному органу Росздравнадзора по Республике Дагестан организовать и провести проверку Минздрава Республики Дагестан", – сказано в сообщении ведомства.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан сохранил лидерство по числу скончавшихся пациентов с коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе. Шесть жителей региона скончались от коронавируса за двое суток. Число жертв COVID-19 в СКФО с начала пандемии выросло до 111.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".