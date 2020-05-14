Сотрудники МФЦ в Назрани. Фото: пресс-служба администрации Назрани https://nazrangrad.ru/2019/01/18/v-nazrani-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-ofisa-mfc-dlya-biznesa/

14 мая 2020, 05:52

Жители Ингушетии посетовали на трудности оформления детских пособий

Единовременную выплату на детей в 10 тысяч рублей, установленную президентом России Владимиром Путиным в связи с эпидемией коронавируса, сложно оформить из-за перебоев в работе сайта госуслуг. Те, у кого дома нет компьютеров, не могут дозвониться в МФЦ и записаться на прием, рассказали жители Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", Ингушетия является лидером по числу смертей от коронавируса, в том числе и в расчете на 100 тысяч жителей, - их здесь, по данным на 13 мая, зафиксировано 33. По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в Ингушетии зафиксировано 1333 случая заражения.

Президент России Владимир Путин объявил о выплатах по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса,  сообщила 12 мая "Российская газета".  Для получения материальной помощи семье необходимо подать соответствующее заявление через Единый сайт госуслуг. Предусмотрен и нецифровой способ подачи заявления - лично в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания или через многофункциональные центры, отмечает издание. В соответствии с указом президента от 7 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России.

"Когда я услышал, что Путин сказал о выплатах, сразу бросился заполнять на детей заявки (на сайте госуслуг). Первый день (11 мая)  вообще не смог зайти на сайт, до того он был перегружен. Часа в 3 утра зашел и подал всё-таки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ингушетии Аслан.

"Мы с дочкой старшей пытались (подать заявку) с ноутбука, но... даже на сайт Госуслуг не смогли зайти нормально. Думаю, что делать. Наверное, утром, пока спят все, зайду", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Карабулака Танзила. Она рассказала, что в МФЦ и в отделение Пенсионного фонда не ходила. "Думала, вот хорошо: долги отдам, которые накопились за время простоя (самоизоляции), но нет", - пожаловалась она.

За сутки на сайт поступило более миллиона заявок, и сайт госуслуг не справился с наплывом заявок на выплаты на детей, сообщило 13 апреля со ссылкой на Путина РИА "Новости". Мощность сайта госуслуг после рекордного роста  расширена, сайт вновь стабильно работает, отчиталось Минкомсвязи.

"Я еще выплаты по пять тысяч не получил. Специально поехал к сестре, у которой компьютер, так как с телефона вбивать (данные) трудно, чтобы не ошибиться. Внес все данные, вроде пришло оповещение, что заявление принято, но деньги не перечислили еще", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Назрани Умар.

Житель Сунжи Назир рассказал, что не смог подать заявку онлайн из-за утери пароля. "Я хотел подать через сайт, но не могу вспомнить пароль от Госуслуг, а чтобы его восстановить, надо пойти в МФЦ", рассказал он. По его словам, там принимают только  по записи, но и записаться он не смог, так как телефоны центра не отвечают. "В конце мая обращусь еще раз. Компьютеры не у всех есть", - сказал он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" также писал, что Владимир Путин выступил с заявлением об окончании с 12 мая в России нерабочего периода, однако главы регионов будут сами принимать решение о послаблении введенных ранее ограничений в зависимости от текущей ситуации по коронавирусу. Жители Ингушетии обязаны носить защитные маски в общественных местах, сообщило 12 мая правительство республики. Глава региона не исключил с 1 июня отмену ограничений, введенных из-за коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".  Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Седьмой пациент умер от COVID-19 в Кабардино-Балкарии", "Минздрав объяснил рост заболеваемости в Каспийске небрежностью его жителей", "Сотрудники интерната на Ставрополье сообщили о критической ситуации из-за карантина".

Автор: Магомед Алиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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