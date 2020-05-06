06 мая 2020, 05:37
Четыре боеприпаса найдены при пожаре на приусадебном участке в Абхазии
Пожарные приехали тушить пожар на приусадебном участке в Сухуме и обнаружили четыре гранатометных снаряда. Еще один взорвался до их прибытия.
В Сухуме произошло возгорание сухой растительности на приусадебном участке дома, расположенного на улице Адлейба.
Прибывшие на пожар спасатели обнаружили на участке четыре снаряда от подствольного гранатомета. Еще один взорвался от огня еще до приезда пожарных, информирует 5 мая abhazia-news.ru.
Найденные гранатометные выстрелы ВОГ-25 были вывезены на полигон в селе Нижняя Эшера и уничтожена, пожар потушен, сообщает "Спутник-Абхазия".
"Кавказский узел" ранее также писал, что в Карабудахкентском районе Дагестана силовики обнаружили схрон с боеприпасами, оружием и самодельным взрывным устройством.
"Схрон с боеприпасами найден в Алагирcком районе", "Полицейские в Северной Осетии обнаружили схрон боевиков", "Глава Ингушетии заявил о возвращении пяти боевиков к мирной жизни".
06 мая 2020, 05:17
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