Хасавюрт закрыт из-за коронавируса

04 мая 2020, 19:35

Въезд в Хасавюрт и выезд из него запрещены с вечера 3 мая, а все пропуски для передвижения аннулированы, сообщила местная администрация. Хасавюртовский район занимает третье место в республике по числу случаев коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан является лидером по числу заражений коронавирусом на Северном Кавказе. Из 495 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, 160 приходятся на Дагестан.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сообщение о том, что с 20.00 мск 3 мая въезд в Хасавюрт и выезд из него полностью закроют, было опубликовано в тот же день на странице городской администрации в Instagram.

"Выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. Проезд будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб", - говорится в публикации от 3 мая.

Днем ранее, 2 мая, администрация сообщила, что "оперативный штаб города полностью аннулировал выданные ранее специальные пропуски", поскольку пропускной режим "в период майских праздников" решено ужесточить. Ужесточение контроля за соблюдением режима самоизоляции на майских выходных анонсировалось в публикации мэрии от 30 апреля, однако в этом посте еще не сообщалось, что пропуски будут аннулированы, а въезд в город закроют полностью.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, в последние двое суток число выявленных случаев коронавируса в Хасавюрте резко выросло - в городе выявлены 10 новых инфицированных, отмечает издание "Молодежь Дагестана".

Управление Роспотребнадзора по Дагестану обновило статистику по случаям заражения в муниципалитетах республики по состоянию на 11.00 мск сегодня, 4 мая. Согласно данным ведомства, в городском округе Хасавюрт насчитывается 56 зараженных, а в Хасавюртовском районе - 79. По числу зараженных Хасавюртовский район занимает, по состоянию на 4 мая, третье место в республике после Махачкалы и Каспийска, а городской округ Хасавюрт - четвертое место.

Согласно данным Дагстата, численность постоянного населения городского округа Хасавюрт на 1 января 2020 года составляла 145 тысяч 109 человек, а численность населения Хасавюртовского района - 159 тысяч 886 человек.

Публикация мэрии Хасавюрта о закрытии въезда и выезда из города набрала, по состоянию на 19.20 мск сегодня, 223 отметки "нравится" и 68 комментариев.

"Как мне, медработнику из района, попасть сегодня на работу в больницу на ночное дежурство? Дороги перекрыты, пропуски аннулированы. Вы можете решить эту проблему?" - спросила в комментариях mariiatushka. Ответа с официального аккаунта администрации она, по состоянию на 19.20 мск, не получила.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".