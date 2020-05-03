03 мая 2020, 15:14

Девятая смерть от коронавируса зафиксирована в Грузии

Женщина в Тбилиси скончалась от осложнений, вызваннных коронавирусной инфекцией, и число умерших от COVID-19 выросло до девяти при 221 выздоровевшем с начала пандемии.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая в Грузии умер восьмой пациент с коронавирусом. Число зараженных выросло в этот день до 582.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось к 3 мая на семь человек и достигло 589, следует из данных, опубликованных на правительственном сайте stopcov.ge. Согласно публикации, под наблюдением  в больницах остаются 528 пациентов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня в Грузии зафиксирована девятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией: в Первой университетской клинике Тбилиси скончалась 58-летняя женщина, сообщает "Новости-Грузия".

По словам директора клиники Левана Ратиани, пациентка лечилась у них в течение трех недель. Вскоре после госпитализации ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания, уточняет издание.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Грузии составляет 221, пишет сегодня "Интерпрессньюс".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Рост числа выздоровевших в Грузии превысил темпы заражения коронавирусом", ""Новая газета" описала борьбу врачей за жизнь больных с коронавирусом", "Рынки Грузии не смогли возобновить торговлю после смягчения карантина".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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