03 мая 2020, 12:22

Количество умерших от коронавируса в Армении достигло 35

Еще два пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, общее число зараженных увеличилось за сутки на 113 и составило 2386, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая к числу инфицированных коронавирусом в Армении за сутки прибавилось еще 125 человек, после чего общее число случаев заражения в стране достигло 2148. 28 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 выздоровели и выписаны из больницы, 33 скончались.

Армения, по данным на 2 мая, лидировала по числу зараженных при том, что численность населения этой страны меньше, чем в Азербайджане и Грузии. На 100 тысяч населения в Армении 76,76 зараженных, тогда как в Азербайджане - 18,80, а в Грузии - 15,63. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

79-летняя женщина и 58-летний мужчина умерли от осложнений коронавирусной инфекции, написала сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла". У обоих пациентов были сопутствующие хронические болезни, отметила она. По словам Никогосян, всего от коронавируса умерли 35 пациентов. 

За прошедшие сутки умер еще один пациент, инфицированный COVID-19, но "причиной его смерти стала иная болезнь", указала пресс-секретарь.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, число пациентов с коронавирусом, умерших по иным причинам, выросло до четырех.

За прошедшие сутки зарегистрированы 113 новых случаев заражения коронавирусом, в результате число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло до 2386, следует из сообщения центра.

"Выздоровели еще 25 пациентов, их общее число теперь составляет 1035 человек. Фактическое число больных составляет 1312. Всего проведено 24 177 тестирований", - информировал центр.

По данным Никогосян, 320 из 2386 зараженных коронавирусом, или 13,4% от общего числа инфицированных – врачи и медсестры. Умерших от коронавируса среди медперсонала не зарегистрировано. "Заражение врачей - хоть и печальное, но неизбежное явление. Заражение врачей создает нагрузку на систему здравоохранения, так как [...] инфицированный медперсонал не быстро возвращается к работе", - написала Алина Никогосян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Состояние 18 пациентов с коронавирусом в Азербайджане названо тяжелым", "Ужесточен карантин в грузинском муниципалитете Тетрицкаро", "Состояние 18 пациентов с коронавирусом в Азербайджане названо тяжелым".

Автор: Тигран Петросян, Армине Мартиросян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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