Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло десяти

10 апреля 2020, 23:07

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 65, один пациент скончался.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в Азербайджане была зафиксирована девятая смерть от коронавируса в Азербайджане, а общее число инфицированных достигло 926. Меры правительства страны по поддержке населения в период пандемии коронавируса не охватывают всех нуждающихся в помощи в условиях карантина и вынужденной безработицы, заявили аналитики. Недостаточной поддержку назвали и жители страны.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

От коронавируса скончался 60-летний пациент, у него был отек легких и дыхательная недостаточность, сообщил сегодня Оперативный штаб при кабинете министров.

За сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 991, 159 пациентов излечились, 10 – скончались, отмечается в сообщении оперштаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Лечение в стационарах проходят 822 инфицированных, состояние 26 из них врачи оценивают как тяжелое, 33 – средней тяжести, остальных - стабильное, отметил оперштаб.

На сегодня проведено 61342 тестовых исследований на коронавирус, указывается в сообщении.

Режим карантина действует в Азербайджане с 24 марта. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения: часть людей может перемещаться свободно, другие - по предварительной онлайн-регистрации, третьи - после получения разрешения по смс. С 9 апреля запрещено выходить из дома местным жителям, не оформленным по трудовым контрактам, и работникам старше 65 лет. Активисты усмотрели в этих мерах нарушение фундаментальных свобод, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в материале "Сколько стоит побег из карантина".