Улучшилось состояние шести пациентов с коронавирусом в Дагестане

09 апреля 2020, 23:06

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией переведены в общие палаты, при этом в реанимацию помещены еще четверо зараженных.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был подтвержден 27 марта. К 8 апреля число инфицированных выросло до 44, после перевода в реанимацию еще двух пациентов там находились 12 человек. Сегодня число случаев инфицирования достигло 57.

Из реанимации переведены в общие палаты шесть человек. Однако то же время четверо пациентов в связи с ухудшением состояния помещены в реанимацию, сообщили в Минздраве Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

"На данный момент в реанимации находится 10 пациентов. Среди них - жители Махачкалы, Дербента и Тарумовского района. Одна пациентка 82 лет переведена на аппарат искусственной вентиляции легких. Самому молодому пациенту реанимации - 31 год", - проинформировали в министерстве.

Напомним, с 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".