Здание прокуратуры Ставропольского края. Фото пресс-службы прокуратуры Ставропольского края http://proksk.ru/

09 апреля 2020, 09:45

Прокуратура признала бездействие следствия по делу Свидетеля Иеговы* из Георгиевска

Прокуратура Ставрополья удовлетворила жалобу защиты на то, что следствие не провело медосвидетельствование Свидетеля Иеговы* Виктора Зимовского, обвиненного в участии в экстремистской организации, сообщила 8 апреля адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Виктор Зимовский был взят под стражу 23 января, несмотря на то, что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце, а его жена на тот момент была беременна третьим ребенком. 23 марта суд по просьбе защиты перевел Зимовского под домашний арест, объяснив это решение бездействием следователя, который с 10 февраля не обеспечил медосвидетельствование Зимовского.

Виктор Зимовский обвинен по делу об участии в экстремистской организации (п.1 и 2 ст. 282.2 УК РФ). Он один из как минимум 15 Свидетелей Иеговы* на Ставрополье, которые столкнулись с уголовным преследованием после запрета Верховным судом деятельности Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России* и всех его филиалов. Известно об уголовном преследовании трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске, еще трех в Георгиевске и девяти в Невинномысске. Арест в качестве меры пресечения избирался четверым из них, включая Виктора Зимовского.

Прокуратура рассмотрела жалобу защиты на то, что не было проведено медосвидетельствование Зимовского, постановление о проведении которого было вынесено еще 10 февраля, сообщила 8 апреля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Людмила Константинова.

"Прокуратура вынесла представление в адрес следователя 16 марта, но ответ [ведомства] нами получен почтой 7 апреля. В решении не говорится о сроке, в который следователь должен устранить нарушение", - сказала адвокат, добавив, что итогом предписания может последовать и выговор следователю.

Комментариями от представителей следственных органов относительно позиции прокуратуры "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, после обыска в доме Зимовских в октябре 2019 года, начала уголовного преследования и ареста ухудшилось и без того плохое здоровье Виктора Зимовского. Через несколько дней после обыска он был госпитализирован в кардиологическое отделение, сообщил в феврале один из сайтов, публикующих информацию об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

В апреле 2017 года по решению Верховного суда России 396 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* были объявлены экстремистскими. Итогом этого решения стала волна уголовных дел против Свидетелей Иеговы* в российских регионах, в том числе на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

Примечание:

"Дагестанские Свидетели Иеговы* вызваны на допросы после поддержки единоверцев в суде", "Родные дагестанских Свидетелей Иеговы* сообщили о небывалой поддержке у суда", "Близкие Свидетелей Иеговы* из Волгограда сочли их дело запретом на веру".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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