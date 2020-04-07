Застройщики на Кубани обвинены в обмане 715 дольщиков

07 апреля 2020, 15:58

Дело краснодарских застройщиков, обвиненных в хищении 563 миллионов рублей у участников долевого строительства, передано в суд.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере ( ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении девяти местных жителей, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Максимальное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, девять жителей Краснодара в возрасте от 32 до 50 лет, руководители строительной компании и председатели жилищно-строительных кооперативов, с 2014 по 2017 годы привлекали средства дольщиков на строительство многоквартирных жилых домов в поселке Краснодарский - ЖСК "Меридиан", ЖСК "Южная равнина", ЖСК "Горизонт". При этом компания не намеревалась исполнять обязательства перед дольщиками, считает следствие. Часть средств направлялась на строительство домов, однако их было недостаточно для завершения строительства домов и сдачи их в эксплуатацию, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Ущерб 715 участников долевого строительства, вложивших средства в строительство трех жилых комплексов, составил более 563 миллионов рублей, говорится в сообщении прокуратуры. На земельные участки и недвижимость, принадлежащую обвиняемым, наложен арест. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", в феврале было передано в суд дело о хищении более 630 миллионов рублей у участников долевого строительства многоквартирного дома, в результате пострадали 997 человек.