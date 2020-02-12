12 февраля 2020, 08:22

Дело об обмане 997 краснодарских дольщиков передано в суд

Житель Краснодара обвинен в хищении более 630 миллионов рублей у участников долевого строительства многоквартирного дома, сообщила прокуратура.

По версии следствия, житель Краснодара под предлогом строительства многоквартирных домов в жилищно-строительных кооперативах "Сити", "Сити-2", "Сити -3", "Литер-4"  в поселке Краснодарском заключил договора купли-продажи квартир с 997 дольщиками на сумму более 637 миллионов рублей. Квартиры он не планировал передавать дольщикам, а чтобы создать видимость выполнения условий договора, часть полученных денег направлял строительство, полагает следствие. При этом этой суммы было заведомо недостаточенно для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, утверждают следователи.

Житель Краснодара обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он арестован, для возмещения ущерба на  имущество его и организаций наложен арест, а уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд, сообщила 11 февраля прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, говорится в сообщении.

Комментаиев от обвиняемого относительно передачи дела в суд не поступало. На сайте Прикубанского районного суда о поступлении дела не сообщается по состоянию на 8.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что в житель Сочи был заподозрен в хищении 12,7 млн рублей при незаконном строительстве многоквартирного дома. Обвиняемый заключен под стражу, сообщила 7 февраля прокуратура.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Сочинцы раскритиковали распоряжение мэра об узаконивании самостроев", "Кубанский застройщик осужден на 7,5 года колонии за обман дольщиков", "Четверо застройщиков в Сочи обвинены в мошенничестве".

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