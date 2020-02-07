Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 12,7 млн рублей

07 февраля 2020, 15:30

Житель Сочи подозревается в хищении 12,7 млн рублей при незаконном строительстве многоквартирного дома, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, в период с марта 2016 года по май 2017 года 57-летний житель Лазаревского района Сочи заключил 19 договоров купли-продажи квартир в будущем многоквартирном доме в поселке Дагомыс. Однако разрешения на строительство многоквартирного дома застройщик не имел, в его распоряжении имелся лишь участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства.

Чтобы ввести покупателей в заблуждение, по информации следствия, застройщик начал проводить на участке подготовительные работы. За продажу квартир он получил от покупателей более 12,7 млн рублей и с полученными деньгами скрылся, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый заключен под стражу, на его имущество наложен арест. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время оно направлено в Центральный районный суд Сочи.

Комментариями обвиняемого или его официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года краснодарский застройщик признан виновным в хищении 22 миллионов рублей дольщиков, которые он собрал для строительства несуществующего дома. Подсудимый приговорен к 6,5 года тюрьмы со штрафом в 200 тысяч рублей.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".