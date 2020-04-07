Десять пациентов с коронавирусом в Дагестане переведены в реанимацию

07 апреля 2020, 13:47

Число госпитализированных в реанимацию с коронавирусной инфекцией в Дагестане за сутки возросло до десяти человек. У них развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями, сообщил региональный Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. К 6 апреля число зараженных выросло до 30, причем восемь из них находились в тяжелом состоянии. Четверо из 30 выздоровели. Сегодня число инфицированных увеличилось до 43.

12 пациентов с коронавирусом - жители Махачкалы, один из Каспийска, уточнил Минздрав Дагестана.

"Все они имели контакт с заразившимися, которые прибыли из других стран или регионов, где были зарегистрированы случаи коронавируса", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в Instagram.

По данным Минздрава, у десяти из 43 заболевших развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. "Они переведены в реанимацию Республиканского центра инфекционных болезней и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Трем пациентам 85, 67 и 63 лет диагноз лабораторно подтвержден. У остальных - положительный первичный тест. Важно отметить, что тяжело болезнь протекает не только у лиц пожилого возраста. В реанимации находятся пациенты, немного старше 40 лет", - сказано в сообщении ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".