Волонтеры-медики помогают продуктами ветеранам ВОВ. Фото пресс-службы Минздрава Дагестана http://minzdravrd.ru/news/item/2440

07 апреля 2020, 10:54

Число зараженных коронавирусом в Дагестане увеличилось до 43

За сутки подтверждены 13 новых случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане.

"Кавказский узел", писал, что первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. К 6 марта число зараженных выросло до 30, причем 8 из них находились в тяжелом состоянии. Четверо из 30 выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Референс-центр в Москве подтвердил еще тринадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией в Дагестане, сообщило дагестанское управление Роспотребнадзора. Всего к 10.00 мск 7 апреля в республике 43 подтвержденных результатов заражения коронавирусом.

На коронавирус обследованы 3218 жителей Дагестана, 3145 из них изолированы на дому, передал сегодня информацию представителя ведомства "Интерфакс".

К 10.30 мск 7 апреля число зараженных коронавирусом в Дагестане равно 43, выздоровевших по-прежнему четыре, случаев смерти не зафиксировано, следует из информации на официальном сайте "Стопкоронавирус", созданном для информирования россиян о ситуации с распространением инфекции.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Тяжелобольные кубанцы остались без помощи родных из-за карантина", "Врачи назвали здоровыми пациентов обсерватора в Калмыкии", "Врачи в Северной Осетии оставили больных коронавирусом дома".

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