Число зараженных коронавирусом на Кубани выросло до девяти

25 марта 2020, 19:38

Подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае, заболели вернувшиеся из-за границы.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта в Краснодарском крае был зафиксирован первый на юге России случай заражения коронавирусом. 19 марта число зараженных коронавирусом на Кубани достигло трех, а 21 марта стало известно еще о двух новых случаях заражения коронавирусом.

Власти Кубани на случаи заражения коронавирусом отреагировали рядом ограничений: с 15 марта в регионе введен запрет на массовые мероприятия с участием более 1000 человек, в трех аэропортах Кубани усилены меры безопасности. С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение уроков. Все регионы ЮФО и СКФО в связи с распространением коронавируса ввели режим повышенной готовности, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 25 марта четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Краснодарском крае, сообщил Роспотребнадзор в сегодняшнем сообщении на сайте Роспотребнадзора. Всего в России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 163, отмечается в сообщении.

Все новые заболевшие посещали Испанию, Голландию, Францию и ОАЭ, они госпитализированы в больницах Краснодарского края, находятся в изолированных боксах. Два человека получают лечение в больнице Краснодара, еще два – в Сочи, сообщили власти Краснодарского края. По их данным, определен круг контактов каждого из заболевших, и в настоящий момент эти люди находятся на карантине под медицинским наблюдением.

Всего в настоящий момент в медицинские организации региона госпитализировано 232 человека с подозрением на COVID-19, 101 человек остается в стационаре. На стационарном лечении с диагнозом внебольничная пневмония находятся 1 594 житель края, под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся около 3 296 человек, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".