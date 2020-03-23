Суд в Москве продлил арест Аскера Хамукова по делу о финансировании терроризма

23 марта 2020, 22:29

Московский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу до 6 апреля жителя Баксана, основателя благотворительного фонда «Одно тело» Аскера Хамукова. Аскер и его сестра Лианна полноценно не допрошены следствием, а их показания, данные после задержания, записаны неверно, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Аскер Хамуков был задержан 7 октября 2019 года в Баксане вместе с сестрой Лианной, которая на следующий день родила ребёнка, а также супругой, которую отпустили из полиции в день задержания. Хамуков заключен под стражу в Москве, его сестра оставлена под домашним арестом до 9 апреля.

Брат и сестра Хамуковы обвинены по статье о содействии террористической деятельности (по ч.4 ст 205.1 УК России). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишения свободы. Следователи предполагают, что они перевели боевикам в Сирию шесть миллионов рублей, собранных в разных регионах России. У следствия есть данные о том, что Хамуковым переводили деньги люди из окружения боевиков, но нет доказательств того, что фонд "Одно тело" использовал эти деньги на преступные нужды, заявил адвокат Лианны Хамуковой Магомед Абубакаров.

О продлении судом меры пресечения Аскера (полное имя – Аскербий) Хамукова на две недели сообщил его адвокат Рамзан Узуев. По его словам, Хорошевский райсуд Москвы вынес сегодня решение о продлении срока ареста Хамукову до 6 апреля.

«Следователь ни на один вопрос не ответил в суде. Он заявил, что не знаком с материалами, поскольку изначально этим делом занимался другой следователь. Мы считаем, что обоснованность подозрений (о препятствовании Хамуковыми расследованию) ничтожна и не соответствует действительности. (Защита) просила отказать в удовлетворении ходатайства и вообще не избирать какую-либо меру пресечения Хамукову», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Узуев.

Адвокат уточнил, что расследованием дела занимается следственное управление по Северо-Западному округу Москвы. Защита неоднократно жаловалось на то, что с Хамуковыми не проводятся следственные действия, добавил Узуев.

«Мы написали десятки заявлений о том, что с участием Аскербия и Лианны Хамуковых никаких следственных действий не проводятся. Наших подзащитных можно сказать даже не допросили. Аскер и Лианна Хамукова не признают свою вину», - пояснил Узуев.

20 марта на заседании суда о продлении срока домашнего ареста Лианне Хамуковой ее защитники попросил суд отказать следствию в ходатайстве, указав, что оснований избирать какую-либо меру пресечения Хамуковой нет. Адвокаты также заявили, что Хамукова воспитывает малолетних детей, за которыми в условиях домашнего ареста надлежащий уход невозможен.

Защита оспорила продление срока домашнего ареста Лианне Хамуковой

По его словам, сегодня же в Верховном суде Кабардино-Балкарии обжаловано постановление о продлении домашнего ареста Лианне Хамуковой, вынесенное 20 марта Баксанским райсудом республики.

По версии силовиков, с февраля 2015 на банковские карты Аскера и Лианны Хамуковых поступило более шести миллионов рублей, в том числе от женщины, в отношении которой 26 июня 2019 года управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье о содействии терроризму (ч.1 ст. 205.1), максимальная санкция которой предусматривает 15 лет заключения.

Основанием для возбуждения уголовного дела против Хамуковых послужили материалы проверки, поступившие из ФСБ, кабардино-балкарского управления ведомства, а также главного следственного управления СКР по Москве, сообщается в апелляционной жалобе защиты Лианны Хамуковой (копия документа имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла»). По утверждению защиты Лианны Хамуковой, из показаний этой женщины следует, что она не знает лично ни Аскера, ни Лианну Хамуквоых, и «не может пояснить, от кого конкретно узнала, что Хамуковы якобы занимаются финансированием терроризма».

По версии следователей Аскер Хамуков и его сестра создали группу в мессенджере Telegram, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запрещенную организацию. "В этот период под видом благотворительности было собрано более шести миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике", - заявила ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Факт того, что она переводила денежные средства на банковские карты Хамуковых, не образует состав преступления по статье о финансировании терроризма […] Как установлено в судебном заседании и не отрицается следствием, деньги на банковские карты Хамуковым перечислялись для благотворительного фонда «Одно тело» и исключительно в целях благотворительности, чем и занимались брат и сестра Хамуковы. Ни Аскер, ни Лианна с кем-либо из отправивших денежный перевод не вступали в какие-либо отношения, не заключали договоров и даже при желании не могли контролировать, от кого и какие средства поступали», - отмечается в жалобе защиты Хамуковой.

В связи с этим нет оснований для продления домашнего ареста Лианны Хамуковой, поэтому ее защита попросила в апелляционной жалобе отменить постановление Баксанского райсуда.

Ранее адвокаты Магомед Абубакаров и Рамзан Узуев призвали как можно большее число людей написать письма в Генпрокуратуру и Следком с просьбой прекратить уголовное преследование Хамуковых. Защита опасается, что сторона обвинения, не найдя доказательств виновности Хамуковых, может "материализовать из ниоткуда засекреченного свидетеля", пояснил Рамзан Узуев.

Адвокат сообщил о жалобах на следствие

Аскер и Лианна Хамуковы не были полноценно допрошены следствием, а их показания, данные после задержания, были частично записаны неверно, заявил адвокат Магомед Абубакаров.

«Жалобы у нас есть на следствие. Мы неоднократно их подавали: на то, что с октября Лианна и Аскер Хамуковы не допрошены. Как они, так и другие свидетели из числа родственников, которых задерживали в октябре 2019 года и доставляли в ФСБ, заявили, что их показания были искажены», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат. Защитник подтвердил, что Аскер и Лианна вину не признали.

Он добавил, что в ходатайствах о продлении меры пресечения Аскеру и Лианне Хамуковой следователь указывает на тяжесть вменяемого преступления. «Ни одного довода и оснований для продления им меры пресечения он не приводит. Мы настаиваем на том, что нет самого события уголовного преступления», - отметил Абубакаров.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Одно тело" зарегистрирован 3 июня 2019 года. Руководитель организации: президент Ахмед Маршенкулов, значится в информации портала Rusprofile.ru. Здесь же указано, что учредителями организации являются три человека: Ахмед Маршенкулов, Аскербий Хамуков и Азнаур Гергов.

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