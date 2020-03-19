Участники акции в Степанакерте потребовали расследовать инцидент в Мартуни

19 марта 2020, 03:31

Активисты Революционной партии Арцаха перекрыли движение по центральной улице Степанакерта, потребовав встречи с президентом Нагорного Карабаха. Акция завершилась стычками активистов с силовиками, один протестующий попал в больницу, а 13 были задержаны на несколько часов.

Как писал "Кавказский узел", власти райцентра Мартуни 17 марта не дали оппозиционерам проехать в город для проведения предвыборной агитации, заявила Революционная партия Арцаха. Действия властей Мартуни осудил омбудсмен Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе с 26 февраля началась агитационная кампания в связи с выборами президента и в Национальное собрание, проведение которых запланировано на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

Участники протеста потребовали встречи с президентом Нагорного Карабаха

Вечером 18 марта Революционная партия Арцаха продолжила протестное шествие в Степанакерте. Автопробег по столице начался в 17.30 по местному времени. После автопробега участники движения перекрыли центральную дорогу на улице имени Вазгена Саргсяна для проведения митинга и призвали представителей власти выйти с ними на диалог, передал корреспондент «Кавказского узла».

Через громкоговоритель лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян потребовал встречи с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, чтобы обсудить инцидент, произошедший 17 марта у въезда в город Мартуни.

Через некоторое время, после 18.00, прибыла полиция Степанакерта и задержала более десяти участников протестного движения, в том числе и Артура Осипяна. В ходе задержания, один из активистов получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщил корреспондент «Кавказского узла». После 22.00 задержанные были отпущены.

Видео акции и задержании участников протеста было опубликовано на странице Artsakh1 в социальной сети Facebook.

Революционная партия Арцаха в избирательных бюллетенях значится под номером пять. Агитацию партия проводит во время автопробегов и митингов, именуя себя при этом "Движением за справедливые выборы". В движении участвуют не только члены партии, но и их единомышленники, передает корреспондент "Кавказского узла". Движение на своих митингах требует отставки руководства Нагорного Карабаха, считая, что власти вмешиваются в выборные процессы, открыто потакают действиям провластного кандидата в президенты, бывшего госминистра Араика Арутюняна, и этим препятствуют проведению справедливых и прозрачных выборов.

«Несмотря ни на что, наше движение будет продолжено, пока власти не ответят за свои незаконные действия, а Араик Арутюнян не угомонится. Ситуация, возникшая в городе Мартуни - позорная. Мы хотели встретиться с Бако Саакяном, чтобы поговорить об этих незаконных действиях», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Артур Осипян.

По его словам, пострадавший во время задержания Серге Степанян получил «травму ребра, в больнице ему сделали рентген, после отпустили домой». На вопрос, почему Сергей Степанян пострадал, Осипян ответил, что «полиция применила силу».

«Полиция задержала кандидатов в депутаты, на что они не имели права», - отметил Осипян.

Омбусмен даст оценку инциденту и действиям полиции

Все 13 задержанных на акции протеста в Степанакерте были отпущены из городского отделе полиции через три часа, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, побывавший в отделении.

«Только что, я покинул Степанакертское городское управление полиции Нагорного Карабаха, куда были доставлены 13 участников акции, перекрывших автомобилями движение по улице имени Вазгена Саргсяна. Я беседовал с задержанными и сотрудниками полиции, выяснил основания для задержания, рассмотрел документы и условия для обеспечения защиты прав задержанных. В течение трех часов все задержанные были освобождены», - написал Бегларян на своей странице в соцсети Facebook 18 марта после 23.00 по местному времени.

Омбудсмен сообщил, что «разговаривал по телефону с министром здравоохранения, который сообщил, что госпитализированный во время административного задержания прошел рентген и какие-либо механические травмы врачи не обнаружили». «Врач сообщил, что (участник акции) в письменном виде отказался проводить какие-либо дополнительные обследования и покинул больницу», - написал Бегларян.

По его словам, после изучения видеороликов акции офис Защитника прав человека Нагорного Карабаха даст оценку действий полиции и инцидента. «Я, вероятно, дам оценку инцидента и вмешательства полиции завтра», - заключил омбудсмен.

Ранее Артак Бегларян заявил, что считает неприемлемыми действия лидера общины Мартуни, "которые привели к нарушению права на свободу ассоциации и свободу собраний определенной группы лиц". "Лидеры общин, независимо от их политических и гражданских взглядов, обязаны поддерживать или, по крайней мере, не препятствовать осуществлению прав и свобод человек", - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Видео инцидента в Мартуни заинтересовало Генпрокуратуру

Генпрокуратура Нагорного Карабаха поручила полиции Мартуни проверить указанные на видео оппозиции факты инцидента в Мартуни 17 марта.

«Пользователь социальный сети Artsakh1.am разместил видеоролик, где якобы мэр Мартуни препятствует предвыборной кампании, (видеоролик) получил широкое распространение. Учитывая, что вышеприведенная публикация, по-видимому, содержит информацию о принуждении к отказу от предвыборной агитации, прокуратура поручила полиции Мартуни провести соответствующие проверки в соответствии с процедурой, установленной в уголовном процессе, для выяснения обстоятельств дела», - перевел корреспондент «Кавказского узла» заявление надзорного ведомства.

Парламентская оппозиционная партия «Национальное возрождение», которая также участвует в выборах, выступила с осуждением действий мэра города Мартуни.

«Мы осуждаем действиям мэра города Мартуни Айка Саргсяна, за воспрепятствование проведению политической кампании участника предстоящих выборов. Мы также считаем недопустимым применение сил полиции против участников политических акций», - написала партия на своей странице в социальной сети Facebook 18 марта.

По словам партийцев, «правящий режим в Арцахе должен осознать, что рано или поздно он будет привлечен к ответственности за все свои проступки».

Ранее эксперты заявляли, что армянские медиа предвзято освещают предвыборную кампанию в Нагорном Карабахе, тиражируя слухи о запрете въезда в Россию кандидату в президенты республики Масису Маиляну. Политическая борьба идет не только между карабахскими кандидатами, но между также оппозицией и властью в Армении, отметила глава центра "Регион" Лаура Багдасарян.