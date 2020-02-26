Отказ в регистрации кандидата в депутаты спровоцировал протесты в Нагорном Карабахе

26 февраля 2020, 07:12

Революционная партия Арцаха (Нагорного Карабаха) после отказа в регистрации на парламентских выборах одного из своих кандидатов потребовала отставки президента, секретаря Совбеза и начальника полиции. Участники акций протеста полагают, что власти препятствуют проведению честных и справедливых выборов.

Как информировал "Кавказский узел", 25 февраля Центризбирком Нагорного Карабаха завершил регистрацию кандидатов в президенты, а также партий и партийных блоков для участия в выборах в Национальное собрание 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. В частности, для участия в парламентских выборах зарегистрирована Революционная партия Арцаха (Нагорного Карабаха), которая выдвинула 17 кандидатов.

Центризбирком 25 февраля утвердил партийный список Революционной партии из 16 человек, исключив из списка одного члена, чье постоянное проживание было поставлено под сомнение со стороны полиции.

«На заседании ЦИК 25 февраля обсуждался вопрос об отказе в регистрации кандидата в депутаты Сергея Степаняна. Руководствуясь статьями 111 (1) и (4) статьи 111 Избирательного кодекса Республики Арцах, комиссия путем голосования (7 за, 0 против) решила отклонить регистрацию Сергея Степаняна, включенного в избирательный список Революционной партии Арцаха в качестве кандидата в Национальное собрание», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу Нагорного Карабаха, депутатом Национального собрания может быть избрано каждое лицо, достигшее 25 лет, последние пять лет являющееся гражданином республики и этот период постоянно проживающее на территории Нагорного Карабаха.

Председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян выразил недовольство действиями полиции по отношению к Сергею Степаняну.

"Полиция выдала документ члену нашей партии, включенному в избирательный список, о том, что он в последние пять лет постоянно проживал в Республике Арцах, однако после того как время подачи документов в ЦИК истек, полиция заявила о недействительности выданного ею документа, зная, что у нас уже нет возможности заменить в списке этого кандидата кем-то другим", - перевела на русский язык видеозаявление Осипяна, опубликованное на его странице в Facebook, корреспондент "Кавказского узла".

Осипян отметил, что таким действиями власти пытаются помешать деятельности оппозиционных сил, в связи с чем с 20 февраля начался протест с требованием отставки президента Бако Саакяна, секретаря Совета безопасности Аршавира Гарамяна и начальника полиции Левона Мнацаканяна.

20 февраля партия провела автопробег по Степанакерту и митинг, оглашая через громкоговоритель свои требования. Полиция задержала восьмерых участников акции, но позже отпустила. В последующие дни, вплоть до 25 февраля, полиция по отношению к протестующим силовых мер не применяла, передает электронное издание Artsakh1.am на своей странице в Facebook.

Пресс-служба полиции Нагорного Карабаха объяснила причину аннулирования документа о постоянном проживании в Нагорном Карабахе за последние пять лет, выданного Сергею Степаняну. По данным ведомства, Степанян 10 февраля обратился за документом, был сделан запрос к компетентным органам о пересечении границы Армении.

«Учитывая, что трехдневный срок представления документа о постоянном проживании истек до получения этого ответа, 13 февраля 2020 Сергею Степаняну было выдано только свидетельство о том, что он является гражданином Республики Арцах и постоянно проживает в Республике Арцах в течение последних 5 лет, объяснив, что если в ходе опроса выяснится, что он находился за пределами страны более 2,5 лет за последние 5 лет, предоставленная ему справка будет признана недействительной», - говорится в сообщении на сайте полиции, которое на русский язык перевела корреспондент "Кавказского узла".

Далее уточняется, что 18 февраля на запрос был получен ответ, согласно которому Степанян выезжал из страны на 920 дней, тогда как максимальный срок отсутствия не должен превышать 912 дней. "На основании полученной информации было принято решение о признании недействительным сертификата, выданного Сергею Степаняну 13 февраля 2020 года. Степаняну была предоставлена копия решения с объяснением возможности оспорить его в судебном порядке», - заявила полиция.

Артур Осипян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что протестные акции будут продолжены до тех пор, пока партия не добьется исполнения всех требований. Участники протестного движения требуют отставки властей Нагорного Карабаха, которые, по их мнению, поддерживают кандидатуру Араика Арутюняна, чтоб сохранить свою власть, и используют для этой цели административный ресурс и рычаги давления.

«Верхушка власти должна уйти, чтобы в Арцахе хоть раз за эти последние 30 лет прошли честные выборы», - заявил Осипян.

По его словам, с каждым днем политическое движение набирает все больше сторонников. "Люди принимают нашу идею, а главная идея нашего движения, чтоб в нашей стране действительно прошли честные и справедливые выборы», - сказал он.

Протестное движение за честные выборы в Нагорном Карабахе набирает обороты

Житель Степанакерта, основатель электронного издания Artsakh1.am, участник движения Мгер Погосян заявил "Кавказскому узлу", что он не является членом Революционной партии Арцаха, однако поддерживает выдвинутую идею о необходимости проведения честных выборов.

«Все видят, что власти готовы на все, чтобы сохранить свой режим. Люди не могут свободно выражать свои мысли, свобода слова подавляется. О какой свободе могут говорить власти, если все уже знают, что на государственном уровне поддерживается кандидатура Араика Арутюняна и людям указывают, чтоб проголосовали за него?» - сказал Погосян.

Он отметил, что «инициаторы настроены по-боевому, и с каждым днем набирает больше сторонников». «Каждый день к митингу присоединяются новые люди, во время автопробега присоединяются автомашины. Если в первый день было пару машин и восемь человек, то теперь число людей, не состоявших в этой партии, достигает порядка 50-ти», - сказал Погосян.

Степанян объяснил свое отсутствие в Нагорном Карабахе

Ветеран карабахской войны, член Революционной партии Арцаха Сергей Степанян считает, что если бы 20 февраля партия не начала бы протестное движение, то власти отказали бы в регистрации еще нескольких кандидатам, что сделало бы участие партии в выборах невозможным.

"Я уезжал за пределы Нагорного Карабаха временно на заработки, чтоб прокормить свою семью, однако никогда из учета не выходил, и документально я постоянно проживаю в Арцахе и являюсь его гражданином. Но не стоит думать, что история с моим документом стала основной причиной нашего движения. Необходимость бороться и требовать законного отношения к населению назревала давно», - сказал Степананян "Кавказскому узлу".

Он добавил, что на выборах будет выступать как доверенное лицо Революционной партии Арцаха.

На "Кавказском узле" публикуется хроника "Обострение конфликта в Карабахе. Апрель 2016: хроника" и материалы о ситуации в зоне конфликта на странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" также можно ознакомиться со справками "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Минская группа ОБСЕ".