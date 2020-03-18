Карабахские оппозиционеры пожаловались на препятствия в предвыборной агитации

18 марта 2020, 18:01

Власти райцентра Мартуни не дали оппозиционерам проехать в город для проведения предвыборной агитации, заявила Революционная партия Арцаха. Действия властей Мартуни осудил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе с 26 февраля началась агитационная кампания в связи с выборами президента и в Национальное собрание, проведение которых запланировано на 31 марта. ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в президенты, десять партий и два партийных блока. На 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

Революционная партия Арцаха пожаловалась на власти Мартуни

Революционная партия Арцаха сегодня распространила видео, заявив, что власти райцентра Мартуни препятствуют въезду оппозиционеров в город для проведения предвыборной агитации.

Революционная партия Арцаха в избирательных бюллетенях значится под номером пять. Агитацию партия проводит во время автопробегов и митингов, именуя себя при этом "Движением за справедливые выборы". В движении участвуют не только члены партии, но и их единомышленники, передает корреспондент "Кавказского узла". Движение на своих митингах требует отставки руководства Нагорного Карабаха, считая, что власти вмешиваются в выборные процессы, открыто потакают действиям провластного кандидата в президенты, бывшего госминистра Араика Арутюняна, и этим препятствуют проведению справедливых и прозрачных выборов.

В комментарии к видео, опубликованному сегодня на странице местного новостного сайта Аrtsakh1 в Facebook, говорится о напряженной ситуации в городе Мартуни. "Мэр города Мартуни перекрыл дорогу, запретив кампанию Арцахской революционной партии на том основании, что кандидат в президенты Араик Арутюнян является его другом, и он не позволит выступления против Арутюняна", - сказано в комментарии, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На видео видно, как автомашина участников движения при въезде в город Мартуни останавливается, так как на трассе стоит мужчина. На обочине находится легковая машина, которая через некоторое время выезжает на трассу и перекрывает ее. Сюда же подъезжают еще несколько машин, из них, а также из машины оппозиционеров, выходят люди, они о чем-то разговаривают.

Инцидент произошел вечером 17 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник протестного движения Мгер Погосян.

"Партия и участники движения проводили агитацию в селе Бердашен, неподалеку от города Мартуни. На дороге перед въездом в город стоял мэр Мартуни, который остановил движение. Через некоторое время начали собираться люди. Их аргумент состоял в том, что «они не позволят плохо говорить об Араике Арутюняне»", - рассказал Погосян.

По его словам, чтобы "напряженная ситуация не переросла в драку, участники движения приняли решение отложить встречи с избирателями в Мартуни и вернулись в Степанакерт".

Погосян заметил, что это уже вторая провокация в городе Мартуни. "Ранее у нас был митинг в Мартуни, где несколько людей, по нашим наблюдениям подвыпившие, пытались сорвать нашу акцию своими агрессивными действиями. Полиция стояла рядом и не вмешивалась. А вечером 17 марта полиции не было", - отметил Мгер Погосян.

Отметим, что мэр города Мартуни Айк Саргсян, который был избран в ходе выборов 8 сентября 2019 года, является членом партии Араика Арутюняна "Свободная Родина". Он ответил на телефонный звонок корреспондента "Кавказского узла" с просьбой прокомментировать инцидент, однако сказал, что занят и не может говорить.

В свою очередь пресс-секретарь партии "Свободная Родина" Ваграм Погосян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "действия Революционной партии Арцаха не что иное, как подстрекательство".

"Мэр города Мартуни не делал таких заявлений. На видео видно, что приезжают мартунинцы в большом количестве, и действия мэра Мартуни на том месте имели цель не допустить конфликта между жителями Мартуни и представителями Революционной партии Арцаха", - сказал Погосян.

Он добавил, что мэр города Мартуни независимо от своей партийной принадлежности ко всем политическим силам, участвующим в выборах, относится равномерно, и для всех в городе в равной мере организуются предвыборные собрания, согласно установленным нормам.

Полиция не реагирует на публикации в социальной сети

В пресс-службе полиции Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что ведомство не реагирует на публикации в социальной сети, а лишь только на публикации в СМИ, или же если есть официальное обращение к правоохранителям.

Там же заявили, что сайт Аrtsakh1 официально не зарегистрирован как средство массовой информации, а Революционная партия Арцаха заявления о случае в Мартунинском районе в правоохранительные органы не подавала.

Опубликованного видео достаточно, чтобы правоохранительные органы отреагировали и разобрались в инциденте, потому что на нем явное нарушение предвыборных процессов, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" основатель сайта Аrtsakh1, участник "Движения за справедливые выборы" Мгер Погосян.

При этом он подтвердил, что сайт Аrtsakh1 не зарегистрирован как СМИ и что заявлений в полицию Революционная партия Арцаха не подавала. "Но есть опубликованное видео, где наглядно видно, что происходит на дороге в Мартуни. Кроме того, ранее были случаи, когда полиция реагировала на те или иные публикации в социальной сети. К примеру, на прямые эфиры того же Артура Осипяна, где он жестко высказывался по поводу действий властей. Выходит, полиция предпринимает действия, только тогда, когда им выгодно. И правильно, что одним из требований нашего движения является отставка начальника полиции Левона Мнацаканяна", - заметил Погосян.

Он добавил, что власти с первых дней предвыборной кампании применяют административный ресурс против движения Революционной партии Арцаха.

Фактов, препятствующих деятельности Революционной партии Арцаха, достаточно, однако из-за того, что обращения в правоохранительные органы бесполезны, эти факты публикуются в социальной сети, чтобы их видели все – избиратели, наблюдатели, СМИ, власти, заявил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook председатель партии Артур Осипян.

"У нас нет цели вести разбирательства с мэром города Мартуни, потому что мы хорошо понимаем, что корни этого инцидента идут от кандидата в президенты Араика Арутюняна, секретаря Нацбезопасности Аршавира Гараяна и начальника полиции Левона Мнацаканяна. А президент Бако Саакян в ответе за все, потому что несет ответственность, чтобы выборы прошли честными и справедливыми, чего он не в состоянии сделать. Поэтому все они должны уйти", - подчеркнул Артур Осипян.

Он призвал Араика Арутюняна прекратить свои деструктивные действия, а сторонников Арутюняна, в частности, глав общин призвал прекратить угрожать людям.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Артур Осипян заявил, что работа "Движения за справедливые выборы" в рамках предвыборной агитации будет продолжена, потому что к ним присоединяется все больше людей как в Степанакерте, так и в районах.

Омбудсмен Нагорного Карабаха осудил действия властей в Мартуни

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, комментируя видео на странице Artsakh1.am в Facebook, сегодня заявил, что считает неприемлемыми действия, нарушающие право на свободное проведение избирательной кампании и свободу собраний.



"Считаем неприемлемыми действия лидера общины Мартуни, которые привели к нарушению права на свободу ассоциации и свободу собраний определенной группы лиц. Лидеры общин, независимо от их политических и гражданских взглядов, обязаны поддерживать или, по крайней мере, не препятствовать осуществлению прав и свобод человека. Если при осуществлении этих прав совершаются правонарушения, то только соответствующие органы могут применять законные и соразмерные ограничения и средства правовой защиты", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном его офисом (перевод на русский с армянского языка сделан корреспондентом "Кавказского узла").

В этом же заявлении омбудсмен потребовал, "чтобы все лидеры общин и все государственные служащие руководствовались в избирательном процессе исключительно законодательством и осуществляли официальные полномочия, придерживаясь основных принципов государственной службы, включая приоритет прав и свобод человека и гражданина, политическую сдержанность, беспристрастность и уважение".

В то же время Артак Бегларян настоятельно призвал все стороны, участвующие в избирательном процессе, "поддерживать атмосферу терпимости и уважения, воздерживаться от любых действий и публичных выступлений, которые оскорбляют отдельных лиц и содержат ненавистнические высказывания".