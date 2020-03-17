Адвокат назвал необоснованным приговор братьям Курбановым

17 марта 2020, 19:50

Приговор Мухтару и Исмаилу Курбановым, осужденным на длительные сроки по делу о причастности к сирийским боевикам, будет обжалован, так как их вина не доказана, заявил адвокат Альфат Габбасов.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд признал сегодня обоих обвиняемых участниками незаконного вооруженного формирования в Дагестане и Сирии, а также участниками террористической организации и приговорил их к лишению свободы: Исмаила на 15 лет колонии строгого режима, Мухтара - на 17 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в декабре 2014 года Мухтар Курбанов пешком пересек турецко-сирийскую границу и наземным транспортом прибыл в сирийский город Ракка, подконтрольный в то время боевикам, выступавшим против правительственных войск Сирии. После прохождения специального обучения в лагере "Муаскар", расположенном близ города Ракка, с конца декабря 2014 года Мухтар Курбанов принимал участие в боевых действиях против войск Башара Асада и участвовал в деятельности террористической организации "Исламское государство"*, считает обвинение. Курбанов, вооруженный автоматом Калашникова, в составе НВФ ходил в караулы по охране подконтрольных боевикам территорий, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск САР в период до конца 2016 года. Аналогичное обвинение предъявлено Исмаилу Курбанову, который, как утверждает следствие, попал в Сирию в декабре 2013 года.

Суд назначил Курбановым по два года ограничения свободы после отбытия заключения

На сегодняшнем заседании суда не было родственников и знакомых подсудимых, передает корреспондент "Кавказского узла". Гособвинитель, присутствовавший на заседании 16 марта, также отсутствовал.

Председательствующий судья огласил только вводную и резолютивную части приговора, из которых не было ясно, какую оценку суд дал заявлениям подсудимых о пытках и приобщенным по этому поводу фотодоказательствам. Коллегия судей признала братьев Курбановых виновными по всем шести статьям Уголовного кодекса, которые им вменялись, и приговорил 25-летнего Исмаила Курбанова к 15 годам колонии строгого режима, 200 тысячам штрафа и ограничению свободы на 2 года, а 24-летнего Мухтара Курбанова — к 17 годам колонии строгого режима, 200 тысячам штрафа и ограничению свободы на 2 года. Штраф взыскан в пользу Управления МВД Дагестана, указано в приговоре.

Оглашение приговора подсудимые встретили спокойно, они записывали сроки по каждой из статей в блокноты.

Согласно приговору, после выхода на свободу оба осужденных в течение двух лет не смогут выходить из дома с 22.00 до 06.00 часов, а также покидать территорию своих муниципалитетов, посещать массовые мероприятия, менять место жительства, работы или учебы без согласия надзорных госорганов. Кроме того, в это время они должны будут дважды в месяц являться в органы для регистрации.

В срок наказания был зачтен период пребывания подсудимых в СИЗО с 8 февраля 2018 года. До вступления приговора в силу Курбановы будут находиться в одном из ростовских СИЗО.

25 патронов калибра 5,45 мм и 40 патронов 7,62 мм, изъятые, по версии обвинения, у Курбановых при задержании, суд постановил передать в отдел полиции в Махачкале для уничтожения как предметы совершения преступления. Еще 13 патронов и две ручные гранаты РГД-5, также инкриминируемые Курбановым, были уничтожены взрывотехниками 10 мая 2018 года.

Обвинение считает, что Мухтар и Исмаил Курбановы были участниками "махачкалинской" группы боевиков, они также обвинялись в хранении боеприпасов: согласно версии следствия, изъятые у братьев при задержании в 2018 году боеприпасы и гранату передал одному из них боевик Магомед Тамураев по кличке Самурай, убитый еще в 2012 году.

Адвокат анонсировал апелляцию на приговор

Защита намерена обжаловать приговор, так как считает его необоснованным, сообщил адвокат братьев Курбановых Альфат Габбасов.

"Приговор мы обязательно будем обжаловать в ближайшее время. Защита считает, что все уголовные дела в отношении Курбановых были возбуждены с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, их виновность в суде доказана не была. Более подробно о всех нарушениях можно будет говорить после ознакомления с полным текстом приговора", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Альфат Габбасов.

В ходе прений 10 марта гособвинитель потребовал приговорить их к 19 годам и 19,5 года колонии. Адвокаты Курбановых заявили, что обвинение построено на признательных показаниях, которые подсудимые подписали под пытками, и попросили их оправдать.

Ранее во время прений адвокат заявил, что все обвинение Курбановых было построено на признательных показаниях, от которых они отказались. Защитник назвал незаконным возбуждение дела по статье о хранении боеприпасов и взрывных веществ в отношении группы лиц, так как братья Курбановы не являлись группой, а были родственниками. Адвокат также напомнил слова Курбановых о том, что они подписывали протоколы под давлением, а тексты письменных протоколов допроса и их запись на видео разнятся. По убеждению защитника, имеются доказательства пропажи Курбановых в селе Дружба, однако силовикам "хочется достичь показателей".

Напомним, на заседании 3 февраля защита представила в суде фотографии Исмаила Курбанова из Египта и Дагестана, сделанные в то время, когда он, по версии следствия, воевал на стороне боевиков в Сирии. На заседании 29 октября 2019 года судьи согласились приобщить к делу заверенные копии заграничных паспортов с египетскими визами, аттестаты и сертификаты посещаемости из языкового центра "Аль-Фаджр" в Египте. В паспорте Исмаила Курбанова, помимо отметки о посещении Египта, были пограничные штампы Азербайджана и Турции. Супруга подсудимого заверила судей, что она вместе с мужем находилась в этих странах транзитом, и они не покидали территорию аэропортов. Отец Исмаила и Мухтара Курбановых ранее рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания.

На заседании суда 26 февраля председательствующий судья сообщил о поступившем материале доследственной проверки по заявлениям Курбановых о применении к ним пыток силовиками. Согласно оглашенной в суде информации, несколько опрошенных оперативников отвергли обвинения в свой адрес и снова повторили версию о добровольных показаниях Курбановых. В итоге 30 января следователи решили отказать в возбуждении дела по статье о превышении полномочий силовиками "в связи с отсутствием события преступления", зачитал судья результаты доследственной проверки.

Дело братьев Курбановых поступило в Южный окружной военный суд в июле 2019 года, процесс занял 30 заседаний, следует из картотеки на сайте суда.