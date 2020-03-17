Мухтар и Исмаил Курбановы перед оглашением приговора. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

17 марта 2020, 13:13

Братья Курбановы приговорены к длительным срокам

Южный окружной военный суд признал виновными в причастности к сирийским боевикам жителей Каякентского района Дагестана братьев Исмаила и Мухтара Курбановых и приговорил их к 15 и 17 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело Мухтара и Исмаила Курбановых с сентября 2019 года. В ходе прений 10 марта гособвинитель потребовал приговорить братьев Курбановых к 19 и 19,5 годам колонии. Адвокаты Курбановых заявили, что обвинение построено на признательных показаниях, которые подсудимые подписали под пытками, и попросили их оправдать. В последнем слове братья попросили судей об оправдательном приговоре, заявив о нарушениях своих прав во время следствия.
Обвинение считает, что Мухтар и Исмаил Курбановы были участниками "махачкалинской" группы боевиков и в 2014-2016 годах воевали на стороне ИГ* в Сирии. Они также обвиняются в хранении боеприпасов и гранаты.
 
Сегодня Южный окружной военный суд признал виновными по всем вменяемым статьям Исмаила и Мухтара Курбановых и приговорил их к 15 и 17 годам колонии строгого режима соответственно со штрафом в 200 тысяч рублей, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Курбановы встретили приговор спокойно.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* — организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Братья Курбановы отказались признать вину", "Силовики рассказали суду о добровольных показаниях Курбановых", "Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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