Братья Курбановы приговорены к длительным срокам

17 марта 2020, 13:13

Южный окружной военный суд признал виновными в причастности к сирийским боевикам жителей Каякентского района Дагестана братьев Исмаила и Мухтара Курбановых и приговорил их к 15 и 17 годам колонии.

Как писал " Кавказский узел ", военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело Мухтара и Исмаила Курбановых с сентября 2019 года. В ходе прений 10 марта гособвинитель потребовал приговорить братьев Курбановых к 19 и 19,5 годам колонии. Адвокаты Курбановых заявили, что обвинение построено на признательных показаниях, которые подсудимые подписали под пытками, и попросили их оправдать. В последнем слове братья попросили судей об оправдательном приговоре , заявив о нарушениях своих прав во время следствия.

Обвинение считает, что Мухтар и Исмаил Курбановы были участниками "махачкалинской" группы боевиков и в 2014-2016 годах воевали на стороне ИГ* в Сирии. Они также обвиняются в хранении боеприпасов и гранаты.

Сегодня Южный окружной военный суд признал виновными по всем вменяемым статьям Исмаила и Мухтара Курбановых и приговорил их к 15 и 17 годам колонии строгого режима соответственно со штрафом в 200 тысяч рублей, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Курбановы встретили приговор спокойно.