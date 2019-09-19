Братья Курбановы отказались признать вину

19 сентября 2019, 01:52

Братья Исмаил и Мухтар Курбановы из Каякентского района Дагестана вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них Мухтар воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии, заявило обвинение. Братья не признали своей вины.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. Братья, по словам отца, пропали днем 6 февраля в селе Дружба Каякентского района. 8 февраля родственники молодых людей подали в прокуратуру заявление о похищении, а силовики Каякентского района сказали, что Исмаил и Мухтар Курбановы находятся в одной из правоохранительных структур в Махачкале. В тот же день выяснилось, что братья Курбановы находятся в одном из отделов полиции Махачкалы.

Член ОНК Дагестана рассказал "Кавказскому узлу", что братья заподозрены в незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). По словам отца братьев, Микаила Курбанова, его сыновей подозревают в причастности к сирийским боевикам.

В Северо-Кавказском окружном суде 17 сентября состоялось первое заседание по существу по делу братьев Мухтара и Исмаила Курбановых, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

25-летний Исмаил и 23-летний Мухтар Курбановы являются уроженцами села Дружба Каякентского района Дагестана. Обоим вменяются ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом); ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение боеприпасов совершенные организованной группой); ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренного законодательством данного государства, в целях противоречащим интересам Российской Федерации); ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

В ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительное заключение.

В обвинительном заключении сказано, что в начале 2011 года на территории Дагестана было создано незаконное вооруженное формирование (НВФ), участники которого проживали в горно-лесистой местности, а также на территории нескольких населенных пунктов. Участники НВФ приобретали «при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных лиц» огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, которые хранили, носили и передавали друг другу.

По словам гособвинителя, в марте 2012 года Мухтар Курбанов встретился возле мечети в селе Зеленоморск Карабудахкентского района Дагестана с участником этого НВФ, который ко времени встречи находился в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Курбанов, «действуя из религиозных убеждений, побуждаемый мотивом введения и установления шариатского правления на территории Республики Дагестан», добровольно вошел в состав НВФ и дал клятву верности-«байят» главарям этой группировки.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2012 года Мухтар Курбанов вместе со своим братом Исмаилом Курбановым в районе промышленной зоны, расположенной вблизи проспекта Ахмет-хана Султана города Махачкалы, получил от одного из участников НВФ Тамураева «взрывные устройства – два взрывателя (запала) УЗРГМ-2».

Эти запалы, по данным обвинения, братья перевезли и хранили в подвале дома в селе Дружба Каякентского района Дагестана. 8 февраля 2018 года братья Курбановы «в целях дальнейшего незаконного хранения вышеуказанных боеприпасов» приехали в Махачкалу, чтобы их закопать в лесу, однако не смогли это сделать, так как, по данным обвинительного заключения, в ходе проведения ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий) в районе этого леса силовики 8 февраля 2018 года задержали Курбановых и изъяли у них боеприпасы при личном досмотре.

Далее, по версии следствия, в октябре 2014 года Мухтар Курбанов, «поддерживая идеи создания всемирного исламского халифата», приехал в столицу Египта город Каир, откуда направился в Турцию. Затем он пешком пересек турецко-сирийскую границу и наземным транспортом прибыл в сирийский город Ракка, подконтрольный в то время боевикам, выступавшим против правительственных войск Сирии.

После прохождения специального обучения в лагере «Муаскар», расположенном близ города Ракка и предназначенном для подготовки боевиков, с конца декабря 2014 года, Мухтар Курбанов принимал участие в боевых действиях против войск Башара Асада и участвовал в деятельности террористической организации «Исламское государство»*, зачитал гособвинитель.

По версии обвинения, Курбанов, вооруженный автоматом Калашникова, в составе НВФ ходил в караулы по охране подконтрольных боевикам территорий, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск САР в период времени до конца 2016 года.

Оба подсудимых отвергли предъявленное обвинение и не признали своей вины.

Следующее заседание по делу планируется на 10.00 мск 24 сентября.

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