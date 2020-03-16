Ингушский активист потребовал в ЕСПЧ компенсации за пытки

16 марта 2020, 15:10

Бывший глава общественной организации "Машр" Зура Цечоев настаивает на выплате компенсации за пытки в здании силовой структуры и наказании виновных, сообщил Правозащитный центр "Мемориал", юристы которого представляют интересы Цечоева в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2010 года Зураб Цечоев направил в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение статей Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты. Бывший сотрудник ингушской общественной организации "Машр" утверждает, что в 2008 году его похитили и жестоко пытали люди, которых он считает силовиками, причем виновные так и не были найдены.

ЕСПЧ принял жалобу Цечоева к рассмотрению в июне 2019 года. Сегодня Правозащитный центр "Мемориал" сообщил на своем сайте, что отправил в Страсбург обзервации, то есть ответы на вопросы суда.

По словам Зураба Цечоева, 25 июля 2008 года его похитили из дома в станице Троицкой и привезли в подвал одной из силовых структур, где вынуждали признаться, что он отправил список имен сотрудников ФСБ на сайт Ingushetia.org. Его избивали пять часов, от удушения он был близок к потере сознания. "Цечоеву также угрожали, что изнасилуют его, снимут это на видео и опубликуют запись. Истязатели принесли в помещение камеру, заставили Цечоева раздеться и пихали его черенком от лопаты. Цечоева отпустили в тот же день. Он обратился ко врачу — ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, синяки и гематомы по всему телу", - говорится в сообщении правозащитников.

Правозащитный центр "Мемориал" отмечает, что власти России не стали оспаривать факт пыток. "Правительство России, отвечая на вопрос, можно ли расценить такое обращение как бесчеловечное, не стало спорить ни по фактам, ни по их интерпретации. Власти просто сказали, что поднимаемые в деле Цечоева вопросы являются давно установленной практикой, то есть молчаливо согласились с нашей позицией", - приводятся в публикации слова юриста Марины Агальцовой, которая представляет интересы Зураба Цечоева.

Следователи отказались осмотреть здание силовой структуры и подвал, на который указал Зураб Цечоев, заявив, что там хранятся секретные документы. Не были получены и видеозаписи с камер со здания этой силовой структуры и других, сообщили правозащитники. Они и Цечоев требуют назначить ему компенсацию. Заявитель также попросил суд указать в решении, что правительство-ответчик должно найти виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее, в феврале, ингушский активист Барах Чемурзиев подал жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, права на свободу собраний и объединений и принципа состязательности сторон в судебном разбирательстве.