15 марта 2020, 23:53

Число заболевших коронавирусом в Азербайджане достигло 25

В Азербайджане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 25, в больницах остаются 18 человек.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Азербайджане скончалась зараженная коронавирусом женщина, 13 марта в стране были диагностированы четыре новых случая заражения. Шесть человек выздоровели и были выписаны из больниц. К 14 марта из 19 зараженных в больницах оставались 12 человек.

14 марта Азербайджан и Турция решили приостановить наземное и воздушное транспортное сообщение в связи с эпидемией коронавируса. Для вывоза граждан Азербайджан организовал чартерные рейсы. Также Баку временно отменил авиасообщение с Францией, Германией и Казахстаном. Кроме того, с 14 марта на 10 дней закрыта граница с Грузией, а 17 марта отменены авиарейсы с несколькими городами России, в том числе с Минеральными Водами.

О выявлении четырех новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня проинформировал оперативный штаб при правительстве Азербайджана.

Все пациенты были помещены в больницы особого режима и находятся под наблюдение врачей. Их самочувствие оценивается как нормальное, состояние здоровья стабильное, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на данные штаба.

"Здоровье других инфицированных коронавирусом пациентов, помещенных в больницы особого режима, находится под строгим контролем, принимаются все соответствующие меры для их лечения", - говорится в сообщении.

В соответствии с межгосударственными договоренностями Азербайджан приступил к эвакуации своих граждан из Турции. На сегодня из Стамбула запланированы два чартерных рейса национальной авиакомпании AZAL для эвакуации 474 граждан Азербайджана. В ближайшие дни также запланированы чартерные рейсы в Анкару и Анталью, сообщил "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы авиакомпании. 

Он подтвердил, что в случае необходимости могут быть организованы дополнительные чартерные рейсы в Турцию.

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечание:

"Азербайджан отменяет авиарейсы в города России с 17 марта", "Библиотеки и музеи закрыты в Азербайджане", "Массовые мероприятия запрещены в Азербайджане из-за коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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